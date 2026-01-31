Aparatul compact, ușor și versatil de curățat cu înaltă presiune, fără încălzire, HD 5/12 C, oferă mobilitate remarcabilă și este potrivit atât pentru funcționarea în poziție verticală, cât și pentru funcționarea în poziție orizontală. Aparatul este prevăzut cu un sistem sofisticat de depozitare a accesoriilor, iar chiuloasa din alamă și sistemul de reducere automată a presiunii asigură o durată lungă de viață. De asemenea, incluse în pachetul de echipamente sunt noul pistol de înaltă presiune EASY!Force și racordurile cu eliberare rapidă EASY!Lock. În timp ce pistolul de înaltă presiune EASY!Force utilizează forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce forța de reținere la zero, racordurile cu eliberare rapidă EASY!Lock fac manevrarea de cinci ori mai rapidă decât în cazul racordurilor convenționale filetate, fără a pierde din robustețe și longevitate. Operare fără efort și configurarea și dezmembrarea într-un timp mai scurt sunt, prin urmare, standard și sunt reprezentative pentru conceptul general de succes al aparatului.