Aparatul de curatat cu apa rece sub presiune usor si versatil HD 5/15 C Plus impresioneaza prin mobilitatea excelenta si este adecvat atat pentru aplicatii verticale, cat si orizontale. Dispozitivul este prevazut cu spatiu complex de depozitare a accesoriilor si este proiectat pentru o durata de viata extinsa gratie cilindrului din alama si functiei de depresurizare automata.