Aparatul compact, ușor și versatil de curățat cu înaltă presiune, fără încălzire, HD 5/17 C, oferă mobilitate remarcabilă și este potrivit atât pentru funcționarea în poziție verticală, cât și pentru funcționarea în poziție orizontală. Aparatul este prevăzut cu un sistem sofisticat de depozitare a accesoriilor, iar chiuloasa din alamă și sistemul de reducere automată a presiunii asigură o durată lungă de viață. În același timp, acesta impresionează prin noile evoluții inovatoare care sporesc confortul de lucru al operatorului, pe termen lung asigurând funcționarea fără efort și montarea și dezmembrarea într-un timp mai scurt. Pistolul de înaltă presiune EASY!Force utilizează forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce forța de reținere la zero, în timp ce racordurile cu eliberare rapidă EASY!Lock fac manevrarea de cinci ori mai rapidă decât în cazul racordurilor convenționale filetate, fără compromisuri atunci când vine vorba de robustețe și longevitate. În ansamblu, un pachet complet de echipamente pentru rezultate excelente de curățare, cu un nivel ridicat de confort și o durată lungă de viață.