Aparat de spalat cu presiune profesional HD 5/17 C
Practic, mobil, versatil — Aparat de curăţat cu înaltă presiune, cu apă rece HD 5/17 C pentru funcţionare în poziție verticală şi orizontală. Cu spații de depozitare a accesoriilor, chiulasă din alamă și reducere automată a presiunii.
Aparatul compact, ușor și versatil de curățat cu înaltă presiune, fără încălzire, HD 5/17 C, oferă mobilitate remarcabilă și este potrivit atât pentru funcționarea în poziție verticală, cât și pentru funcționarea în poziție orizontală. Aparatul este prevăzut cu un sistem sofisticat de depozitare a accesoriilor, iar chiuloasa din alamă și sistemul de reducere automată a presiunii asigură o durată lungă de viață. În același timp, acesta impresionează prin noile evoluții inovatoare care sporesc confortul de lucru al operatorului, pe termen lung asigurând funcționarea fără efort și montarea și dezmembrarea într-un timp mai scurt. Pistolul de înaltă presiune EASY!Force utilizează forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce forța de reținere la zero, în timp ce racordurile cu eliberare rapidă EASY!Lock fac manevrarea de cinci ori mai rapidă decât în cazul racordurilor convenționale filetate, fără compromisuri atunci când vine vorba de robustețe și longevitate. În ansamblu, un pachet complet de echipamente pentru rezultate excelente de curățare, cu un nivel ridicat de confort și o durată lungă de viață.
Caracteristici si beneficii
Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!LockIn sfârșit - lucrezi fără să obosești: pistolul de înaltă presiune EASY!Force EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare.
MobilitateMânerul de transport integrat pe partea din față a utilajului permite încărcarea ușoară și transportarea convenabilă Mânerul cu impingere poate fi retractat la atingerea unui buton. Design compact.
FlexibilitateFuncționează atât în poziție verticală, cât și orizontală. Roțile nu sunt active în poziție orizontală. Astfel, se asigură stabilitatea maximă a dispozitivului. Poziție de parcare și transport separate pentru unitatea de pulverizare.
Calitate
- Depresurizarea automată protejează componentele și prelungește durata de functionare.
- Chiulasa cilindru din alamă, de calitate superioară.
- Filtru fin de apă, mare, ușor accesibil, pentru protejarea pompei contra particulelor de praf din apă.
Depozitarea accesoriilor
- Racordarea șuruburilor (M 18 × 1,5) pentru depozitarea unui produs de curățare a suprafeței direct pe mașină.
- Sertar duza practic pentru duza triplă si cea rotativă.
- Banda din cauciuc pentru atașarea furtunului de înaltă presiune.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit transportat (l/h)
|480
|Temperatura de admisie (°C)
|60
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|170 / 17
|Presiunea maximă (bar/MPa)
|200 / 20
|Putere (kW)
|3
|Cablu de racordare (m)
|5
|Dimensiune duză (mm)
|27
|Alimentare apa
|3/4″
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|26
|Greutate cu ambalaj (kg)
|28,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|380 x 360 x 930
Pachet de livrare
- Pistol de pulverizat: EASY!Force
- Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
- Specificații furtun de înaltă presiune: DN 6, 200 bari
- Lance de pulverizare: 840 mm
Echipament
- Funcția agentului de curățare: Aspirare
- Presiune de decuplare
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.