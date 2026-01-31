HD 5/13 EX Plus Classic Anniversary Edition în negru impresionează prin manopera robustă și materialele de înaltă calitate. Este echipat cu o chiulasă din alamă și un furtun de înaltă presiune armat cu oțel. Acest lucru are ca rezultat o uzură redusă, o durabilitate ridicată și o performanță de curățare remarcabilă. Permite curățarea ușoară și temeinică a vehiculelor, mașinilor și uneltelor, precum și a curților și grădinilor. Reducerea automată a presiunii protejează componentele și prelungește durata de viață. Alte beneficii practice includ tamburul de furtun pentru depozitarea ușoară a furtunului și baza integrată Home pentru depozitarea duzelor. În comparație cu capacele cu șuruburi convenționale, elementele de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock sunt rapide și ușor de utilizat, păstrând în același timp stabilitatea și durabilitatea. În pachetul de furnizare a Ediției Aniversare sunt incluse o lance din oțel inoxidabil de 600 milimetri, o duză de spumare și duză eco!Booster – care oferă performanțe de curățare cu 50% mai mari în comparație cu jetul plat standard Kärcher, economisind astfel apă, energie și timp.