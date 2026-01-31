Aparat de spalat cu presiune profesional HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition

Mașină robustă și compactă Anniversary Edition: aparatul de curățat cu presiune înaltă HD 5/13 EX Plus Classic este perfectă pentru oricine care acordă prioritate performanței și materialelor de înaltă calitate atunci când curăță.

HD 5/13 EX Plus Classic Anniversary Edition în negru impresionează prin manopera robustă și materialele de înaltă calitate. Este echipat cu o chiulasă din alamă și un furtun de înaltă presiune armat cu oțel. Acest lucru are ca rezultat o uzură redusă, o durabilitate ridicată și o performanță de curățare remarcabilă. Permite curățarea ușoară și temeinică a vehiculelor, mașinilor și uneltelor, precum și a curților și grădinilor. Reducerea automată a presiunii protejează componentele și prelungește durata de viață. Alte beneficii practice includ tamburul de furtun pentru depozitarea ușoară a furtunului și baza integrată Home pentru depozitarea duzelor. În comparație cu capacele cu șuruburi convenționale, elementele de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock sunt rapide și ușor de utilizat, păstrând în același timp stabilitatea și durabilitatea. În pachetul de furnizare a Ediției Aniversare sunt incluse o lance din oțel inoxidabil de 600 milimetri, o duză de spumare și duză eco!Booster – care oferă performanțe de curățare cu 50% mai mari în comparație cu jetul plat standard Kärcher, economisind astfel apă, energie și timp.

Caracteristici si beneficii
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition: Ediție aniversară
Ediție aniversară
eco!Booster pentru o curățare blândă și rapidă Lance de spumă cu cană pentru aplicarea fără efort a detergentului Lance robusta din otel inoxidabil
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition: Accesorii de înaltă calitate
Accesorii de înaltă calitate
Duză rotativă profesională. Furtun robust din cauciuc cu armare din plasă de oțel. Pistol profesional de înaltă presiune cu supapă din oțel inoxidabil.
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition: Numeroase opțiuni de stocare
Numeroase opțiuni de stocare
Suport pentru depozitarea duzei. Rolă de furtun manuală. Cârlige pentru cablu integrate.
Filet cu eliberare rapidă EASY!Lock
  • Timpi scurți de pregătire (asamblare și dezasamblare).
  • Înlocuire rapidă a accesoriilor.
  • Operare intuitivă.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Numărul fazelor de curent (Ph) 1
Tensiune (V) 230
Frecvență (Hz) 50
Debit transportat (l/h) 500
Temperatura de admisie (°C) 60
Presiune de lucru (bar) 130
Presiunea maximă (bar) 170
Putere (kW) 2,7
Cablu de racordare (m) 5
Dimensiune duză 034
Alimentare apa 3/4″
Mobilitate Carucior
Culoarea Negru
Greutate fără accesorii (kg) 21
Greutate cu ambalaj (kg) 29
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 334 x 366 x 954

Pachet de livrare

  • eco!Booster
  • Lance de pulverizare: 600 mm
  • Pistol de pulverizat: Standard
  • Lungime furtun de înaltă presiune: 8 m
  • Specificații furtun de înaltă presiune: DN 6, 200 bari
  • Lance de spumă

Echipament

  • Pompa axiala cu 3 pistoane: Cu pistoane din otel inoxidabil
  • Tambur furtun de înaltă presiune - integrat
  • Presiune de decuplare
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
Domenii de intrebuintare
  • Pentru curățarea vehiculelor
  • Pentru curățarea mașinilor și uneltelor (pe șantier)
  • Pentru curățarea curților și grădinilor (ziduri, alei, pavilioane)
  • Pentru curățarea spontană a suprafețelor mici
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb

Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.