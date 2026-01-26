Cu o presiune de lucru de 140 bar și un debit de până la 600 de litri pe oră, aparatul nostru mobile HD 6/16-4 M Cage aparține clasei de mijloc a aparatelor de curățare cu înaltă presiune fără încălzire. Protejat optim împotriva influențelor externe printr-un cadru tubular robust din oțel acoperit cu pulberi de vopsea, aparatul impresionează pe toată lumea în condiții dificile de lucru. Nou dezvoltata pompă axială cu 3 pistoane, cu chiulasă din alamă, joacă, de asemenea, un rol important aici, permițând o creștere de până la 20% a eficienței energetice și a performanței de curățare. Acționat de un motor de curent alternativ cu 4 poli, cu turație redusă, cu un element de control cu comutator de presiune, aparatul HD 6/16-4 M Cage, cu o întreținere extrem de uşoară, este perfect adaptat pentru utilizare atât în poziție orizontală, cât şi în poziție verticală. Pistolul de înaltă presiune EASY!Force, care utilizează forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce forța de reținere la zero, și racordurile cu eliberare rapidă EASY!Lock, care permit cuplarea de cinci ori mai rapid decât în cazul racordurilor convenționale filetate, fără a compromite robustețea sau longevitatea, asigură desfășurarea în mod confortabil a activităților. Funcţia automată de eliberare a presiunii asigură durata lungă de viaţă a componentelor de înaltă presiune.