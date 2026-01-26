Aparat de spalat cu presiune profesional HD 6/14 -4 Cage Mobil
HD 6/16-4 M Cage: Motorul de curent alternativ cu 4 poli, de turație joasă, împreună cu cadrul tubular din oțel vopsit cu pulberi, sunt principalele caracteristici ale aparatului de curățat cu înaltă presiune, eficient din punct de vedere energetic.
Cu o presiune de lucru de 140 bar și un debit de până la 600 de litri pe oră, aparatul nostru mobile HD 6/16-4 M Cage aparține clasei de mijloc a aparatelor de curățare cu înaltă presiune fără încălzire. Protejat optim împotriva influențelor externe printr-un cadru tubular robust din oțel acoperit cu pulberi de vopsea, aparatul impresionează pe toată lumea în condiții dificile de lucru. Nou dezvoltata pompă axială cu 3 pistoane, cu chiulasă din alamă, joacă, de asemenea, un rol important aici, permițând o creștere de până la 20% a eficienței energetice și a performanței de curățare. Acționat de un motor de curent alternativ cu 4 poli, cu turație redusă, cu un element de control cu comutator de presiune, aparatul HD 6/16-4 M Cage, cu o întreținere extrem de uşoară, este perfect adaptat pentru utilizare atât în poziție orizontală, cât şi în poziție verticală. Pistolul de înaltă presiune EASY!Force, care utilizează forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce forța de reținere la zero, și racordurile cu eliberare rapidă EASY!Lock, care permit cuplarea de cinci ori mai rapid decât în cazul racordurilor convenționale filetate, fără a compromite robustețea sau longevitatea, asigură desfășurarea în mod confortabil a activităților. Funcţia automată de eliberare a presiunii asigură durata lungă de viaţă a componentelor de înaltă presiune.
Caracteristici si beneficii
Durabil și robustCadrul robust din otel protejeaza toate componentele Cadrul tubular din oțel poate fi utilizat și pentru fixarea simplă și ancorarea aparatului în vehiculul de service. Șasiul robust din plastic protejează în mod eficient pompa împotriva deteriorării și a murdăriei.
Echipamente de înaltă calitateReducerea automată a presiunii pentru protejarea componentelor și prelungește durata lor de funcționare. Motor electric cu 4 poli, cu rulare lentă Chiulasă de alamă de înaltă calitate.
Deservire ușoarăAcces ușor la chiulasa la deschiderea bazei utilajului Acces rapid la cutia electrică prin simpla îndepărtare a capacului. Filtru fin de apă, mare, ușor accesibil, pentru protejarea pompei contra particulelor de praf din apă.
Eficiență energetică crescută
- Pompă axială cu 3 pistoane, cu debit redus și pierderi de presiune considerabil.
- Creșterea cu 20 la sută a performanței de curățare și a eficienței energetice.
Soluții eficiente și care economisesc timp
- Pistol de înaltă presiune EASY!Force.
- EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare.
Funcționare flexibilă
- Proiectat pentru funcționare verticală și orizontală.
Depozitare inteligentă pentru accesorii
- Suport pentru fixarea lancei de spumă a cupei.
- EASY!Lock TR20 permite duza electrică sau un dispozitiv de curățare a suprafeței să fie depozitate direct pe utilaj
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit transportat (l/h)
|600 - 600
|Temperatura de admisie (°C)
|60
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|160 / 16
|Presiunea maximă (bar/MPa)
|240 / 24
|Putere (kW)
|3,1
|Cablu de racordare (m)
|5
|Alimentare apa
|3/4″
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|41,7
|Greutate cu ambalaj (kg)
|46
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|420 x 460 x 970
Pachet de livrare
- Pistol de pulverizat: EASY!Force
- Lance de pulverizare: 840 mm
- Duză de putere
Echipament
- Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
- Tip furtun de înaltă presiune: Calitate premium
- Presiune de decuplare
Video
Domenii de intrebuintare
- Ideal pentru antreprenori în construcții, comercianți, furnizori de servicii de construcții și autorități locale
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.