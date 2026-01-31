Aparat de spalat cu presiune profesional HD 6/16-4 M Plus *EU
Aparatul de curatat cu inalta presiune HD 6/16-4 M cu motor monofazat și pompă axială cu 3 pistoane. Un dispozitiv compact și fiabil, cu performanțe ridicate de curățare și eficiență energetică.
Aparatul de curatat cu apa rece sub presiune HD 6/16-4 M dispune de numeroase caracteristici inovatoare pentru o utilizare sigură și confortabilă. Reducerea automată a presiunii, de exemplu, protejează componentele de înaltă presiune împotriva deteriorării în modul stand-by, în timp ce pistolul inovator EASY Force de înaltă presiune utilizează forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce forța de susținere la zero, iar clemele EASY! Lock cu decuplare rapidă permit o manevrare de până la de 5 ori mai rapidă decât în cazul conexiunilor cu șuruburi convenționale, fără a afecta robustețea și durabilitatea. Dispozitivul este potrivit pentru funcționare verticală și orizontală, oferind astfel o flexibilitate în utilizare. Pompa axială robustă, cu 3 pistoane, cu cap de cilindru din alamă mărește puterea de curățare și eficiența energetică cu aproximativ 20%. Numeroasele opțiuni de depozitare a accesoriilor, de asemenea în timpul transportului, precum și un aspect foarte ușor de utilizat, completează conceptul inteligent de HD 6/16-4 M.
Caracteristici si beneficii
Echipamente de înaltă calitate
- Reducerea automată a presiunii pentru protejarea componentelor și prelungește durata lor de funcționare.
- Motor electric cu 4 poli, cu rulare lentă
- Chiulasă de alamă de înaltă calitate.
Funcționare flexibilă
- Proiectat pentru funcționare verticală și orizontală.
- Stabilitate maximă în funcționare orizontală, deoarece roțile nu ating solul.
Mobilitate crescută
- Mânerul de împingere poate fi retras la apăsarea unui buton, crescând astfel compactitatea mașinii și reducând necesarul de spațiu.
- Depozitare fără efort în vehiculele de service.
- Opțiunile de stocare integrate reduc timpul de configurare.
Depozitare inteligentă pentru accesorii
- Suport pentru fixarea lancei de spumă a cupei.
- EASY!Lock TR20 permite duza electrică sau un dispozitiv de curățare a suprafeței să fie depozitate direct pe utilaj
- Compartiment practic pentru pentru menținerea duzei rotative.
Deservire ușoară
- Acces ușor la chiulasa la deschiderea bazei utilajului
- Acces rapid la cutia electrică prin simpla îndepărtare a capacului.
- Filtru fin de apă, mare, ușor accesibil, pentru protejarea pompei contra particulelor de praf din apă.
Soluții eficiente și care economisesc timp
- Pistol de înaltă presiune EASY!Force.
- EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare.
Eficiență energetică crescută
- Pompă axială cu 3 pistoane, cu debit redus și pierderi de presiune considerabil.
- Creșterea cu 20 la sută a performanței de curățare și a eficienței energetice.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit transportat (l/h)
|600
|Temperatura de admisie (°C)
|up to 60
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|160 / 16
|Presiunea maximă ( )
|240 / 24
|Putere (kW)
|3,3
|Cablu de racordare (m)
|5
|Alimentare apa
|3/4″
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|37
|Greutate cu ambalaj (kg)
|40,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|400 x 455 x 700
Pachet de livrare
- Pistol de pulverizat: EASY!Force
- Lance de pulverizare: 840 mm
- Duză de putere
- Lance cu jet rotativ
Echipament
- Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
- Tip furtun de înaltă presiune: Calitate premium
- Presiune de decuplare
Domenii de intrebuintare
- Ideal pentru antreprenori în construcții, comercianți, furnizori de servicii de construcții și autorități locale
Accesorii
Detergenti
