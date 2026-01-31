Aparatul de curatat cu apa rece sub presiune HD 6/16-4 M dispune de numeroase caracteristici inovatoare pentru o utilizare sigură și confortabilă. Reducerea automată a presiunii, de exemplu, protejează componentele de înaltă presiune împotriva deteriorării în modul stand-by, în timp ce pistolul inovator EASY Force de înaltă presiune utilizează forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce forța de susținere la zero, iar clemele EASY! Lock cu decuplare rapidă permit o manevrare de până la de 5 ori mai rapidă decât în cazul conexiunilor cu șuruburi convenționale, fără a afecta robustețea și durabilitatea. Dispozitivul este potrivit pentru funcționare verticală și orizontală, oferind astfel o flexibilitate în utilizare. Pompa axială robustă, cu 3 pistoane, cu cap de cilindru din alamă mărește puterea de curățare și eficiența energetică cu aproximativ 20%. Numeroasele opțiuni de depozitare a accesoriilor, de asemenea în timpul transportului, precum și un aspect foarte ușor de utilizat, completează conceptul inteligent de HD 6/16-4 M.