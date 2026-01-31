Aparat de spalat cu presiune profesional HD 7/11-4 M Classic
Curățător de înaltă presiune robust și versatil,cadru din oțel, motor cu 4 poli și turație redusă, pompă din alamă cu arbore cotit pentru o durată lungă de funcționare și întreținere redusă.
Aparatul de curățat de înaltă presiune HD 7/11-4 M Classic din gama Classic de la Kärcher, ușor de utilizat, oferă un design impresionant al construcției robuste, componente durabile de înaltă calitate și o mare versatilitate. Aparatul de clasă medie este potrivit pentru o gamă largă de sarcini de curățare, cum ar fi curățarea vehiculelor, instalațiilor de producție, mașinilor și echipamentelor agricole, curățarea fațadelor precum și în sectorul municipal. Pompa durabilă cu arbore cotit, cu cap cilindric din alamă și funcție de aspirație permite lucrul cu temperaturi ale apei de până la 60 °C și oferă, de asemenea, opțiuni de reglare pentru volumul de apă și presiunea de lucru. Motorul cu 4 poli cu turație redusă asigură, de asemenea, o uzură mai mică a pompei, care este protejată și de un filtru de apă integrat. Toate componentele importante sunt ușor accesibile în doar câțiva pași, datorită întreținerii simple. Conceptul inteligent al HD 7/11-4 M Classic este completat de sistemul ingenios de depozitare a accesoriilor, cu racorduri EASY!Lock, pentru înlocuirea rapidă și intuitivă a accesoriilor.
Caracteristici si beneficii
Motor electric cu 4 poli cu turație redusăViteză redusă a motorului pentru o uzură mai mică a pompei. Durată lungă de viață a motorului. Doar vibrații foarte reduse ale motorului.
Pompă robustă cu arbore cotit și cap cilindru din alamăDurată lungă de viață și costuri reduse de întreținere. Presiunea și volumul de apă pot fi ajustate direct de pe pompa Cu funcție de aspirație a apei cu temperatură de până la 60 °C.
Întreţinere simplăToate componentele importante sunt accesibile în câțiva pași simpli. Nivelul de umplere și calitatea uleiului sunt ușor de citit datorită geamului de inspecție. Filtrul de apă integrat poate fi îndepărtat și curățat fără unelte.
Depozitare inteligentă pentru accesorii
- Cu spațiu practic de depozitare pentru duze și piese mici.
- Permite depozitarea în siguranță a furtunului de înaltă presiune.
- Cu cârlig accesoriu integrat pentru cablul de alimentare.
Accesorii clasice cu conexiuni EASY! Lock
- Accesorii robuste și durabile.
- Utilizare rapidă, plus înlocuirea ușoară a accesoriilor.
- Ușor și intuitiv de operat.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|216 / 244
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit transportat (l/h)
|450 - 700
|Temperatura de admisie (°C)
|60
|Presiune de lucru (bar)
|50 - 110
|Presiunea maximă (bar)
|150
|Putere (kW)
|2,9
|Cablu de racordare (m)
|5
|Dimensiune duză
|050
|Alimentare apa
|1″
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|51,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|64,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|740 x 528 x 952
Pachet de livrare
- Pistol de pulverizat: Standard
- Lance de pulverizare: 840 mm
- Duză de putere
Echipament
- Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
- Specificații furtun de înaltă presiune: ID 8, 315 bar
- Presiune de decuplare
Video
Domenii de intrebuintare
- Curățarea vehiculelor cu înaltă presiune
- Poate fi utilizat pentru curățarea fațadelor
- Curățarea mașinilor de producție în industrie, cum ar fi în atelierele de vopsitorie, în producția de alimente sau în sectorul de producție
- Curățarea cu înaltă presiune a mașinilor și echipamentelor din sectoarele construcțiilor, agricol și municipal
- Curățarea spațiilor comune, cum ar fi piețele publice, drumurile de acces, fântânile arteziene sau parcările
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.