Aparatul nostru mobil, de curățat cu înaltă presiune, fără încălzire HD 7/14-4 M, dispune de numeroase echipamente cu caracteristici inovatoare, furnizate în mod standard pentru o muncă sigură și comodă. Funcția automată de reducere a presiunii protejează componentele de înaltă presiune împotriva încărcărilor în modul de așteptare, de exemplu, în timp ce inovatorul pistol de înaltă presiune EASY!Force utilizează forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce forța de reținere la zero, iar racordurile cu eliberare rapidă EASY!Lock permit manevrarea de cinci ori mai rapidă decât racordurile convenționale filetate, fără a compromite robustețea sau longevitatea. Aparatul este potrivit pentru funcționarea în poziție verticală sau orizontală și oferă astfel o mare flexibilitate în utilizare. Pompa axială robustă cu 3 pistoane, cu chiulasă din alamă, mărește puterea de curățare și eficiența energetică cu aproximativ 20%. Numeroase opțiuni pentru aranjarea și depozitarea accesoriilor, astfel încât acestea să fie asigurate în timpul transportului și un design al mașinii care permite repararea cu ușurință completează conceptul sofisticat al modelului HD 7/14-4 M.