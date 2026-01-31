Aparat de spalat cu presiune profesional HD 7/17 M
Aparatul mobil de curățat cu înaltă presiune HD 7/17 M dispune de o pompă axială robustă cu 3 pistoane din oțel inoxidabil călit, eliberare automată a presiunii și un motor trifazat fiabil.
Fiabil și puternic, compact și mobil: aparatul nostru de curățat cu înaltă presiune fără încălzire HD 7/17 M cu motor trifazat combină durata lungă de viață, întreținerea foarte ușoară, flexibilitatea maximă și lucru confortabil într-un singur aparat extrem de eficient, care este proiectat pentru funcționare în poziție verticală sau orizontală. Pistolul de înaltă presiune EASY!Force, care utilizează forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce forța de reținere la zero, și racordurile cu eliberare rapidă EASY!Lock, care permit cuplarea de cinci ori mai rapid decât în cazul racordurilor convenționale filetate, fără a compromite robustețea sau longevitatea, te asigură că poți lucra fără a obosi și că poți economisi timp în cazul fixării și demontării accesoriilor. Mulțumită noilor tehnologii de pompare, eficiența energetică și performanța de curățare crește cu aproximativ 20%. Un sistem eficient de reducere a presiunii este integrat pentru a preveni deteriorarea componentelor de înaltă presiune chiar și în timpul regimului de așteptare. De asemenea, în mod standard sunt disponibile opțiuni inteligente de depozitare pentru diversele accesorii - de la cârligul de agățat lancea de pulverizare pentru depozitarea în timpul pauzelor scurte de la lucru și un compartiment pentru duze pentru duza rotativă, până la un suport pentru lancea opțională de aplicare a spumei.
Caracteristici si beneficii
Echipamente de înaltă calitate
- Reducerea automată a presiunii pentru protejarea componentelor și prelungește durata lor de funcționare.
- Motor electric cu 2 poli, răcit cu aer.
- Chiulasă de alamă de înaltă calitate.
Funcționare flexibilă
- Proiectat pentru funcționare verticală și orizontală.
- Stabilitate maximă în funcționare orizontală, deoarece roțile nu ating solul.
Mobilitate crescută
- Mânerul de împingere poate fi retras la apăsarea unui buton, crescând astfel compactitatea mașinii și reducând necesarul de spațiu.
- Depozitare fără efort în vehiculele de service.
- Opțiunile de stocare integrate reduc timpul de configurare.
Depozitare inteligentă pentru accesorii
- Suport pentru fixarea lancei de spumă a cupei.
- EASY!Lock TR20 permite duza electrică sau un dispozitiv de curățare a suprafeței să fie depozitate direct pe utilaj
- Compartiment practic pentru pentru menținerea duzei rotative.
Deservire ușoară
- Acces ușor la chiulasa la deschiderea bazei utilajului
- Acces rapid la cutia electrică prin simpla îndepărtare a capacului.
- Filtru fin de apă, mare, ușor accesibil, pentru protejarea pompei contra particulelor de praf din apă.
Soluții eficiente și care economisesc timp
- Pistol de înaltă presiune EASY!Force.
- EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare.
Eficiență energetică crescută
- Pompă axială cu 3 pistoane, cu debit redus și pierderi de presiune considerabil.
- Creșterea cu 20 la sută a performanței de curățare și a eficienței energetice.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|3
|Tensiune (V)
|400
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit transportat (l/h)
|700
|Temperatura de admisie (°C)
|60
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|170 / 17
|Presiunea maximă (bar/MPa)
|255 / 25,5
|Putere (kW)
|4,2
|Cablu de racordare (m)
|5
|Alimentare apa
|3/4″
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|31,7
|Greutate cu ambalaj (kg)
|35,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|400 x 455 x 700
Pachet de livrare
- Pistol de pulverizat: EASY!Force
- Lance de pulverizare: 840 mm
- Duză de putere
Echipament
- Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
- Tip furtun de înaltă presiune: Calitate premium
- Presiune de decuplare
Domenii de intrebuintare
- Ideal pentru utilizare în curățarea vehiculelor, în sectorul construcțiilor și transporturilor, precum și în industrie
