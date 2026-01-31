Fiabil și puternic, compact și mobil: aparatul nostru de curățat cu înaltă presiune fără încălzire HD 7/17 M cu motor trifazat combină durata lungă de viață, întreținerea foarte ușoară, flexibilitatea maximă și lucru confortabil într-un singur aparat extrem de eficient, care este proiectat pentru funcționare în poziție verticală sau orizontală. Pistolul de înaltă presiune EASY!Force, care utilizează forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce forța de reținere la zero, și racordurile cu eliberare rapidă EASY!Lock, care permit cuplarea de cinci ori mai rapid decât în cazul racordurilor convenționale filetate, fără a compromite robustețea sau longevitatea, te asigură că poți lucra fără a obosi și că poți economisi timp în cazul fixării și demontării accesoriilor. Mulțumită noilor tehnologii de pompare, eficiența energetică și performanța de curățare crește cu aproximativ 20%. Un sistem eficient de reducere a presiunii este integrat pentru a preveni deteriorarea componentelor de înaltă presiune chiar și în timpul regimului de așteptare. De asemenea, în mod standard sunt disponibile opțiuni inteligente de depozitare pentru diversele accesorii - de la cârligul de agățat lancea de pulverizare pentru depozitarea în timpul pauzelor scurte de la lucru și un compartiment pentru duze pentru duza rotativă, până la un suport pentru lancea opțională de aplicare a spumei.