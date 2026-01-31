Aparat de spalat cu presiune profesional HD 8/18-4 Cage ST *EU
Aparat de curățat cu înaltă presiune extrem de robust, neîncălzit HD 8/18-4 M Cage cu cadru tubular din oțel acoperit cu pulberi de vopsea pentru uz comercial în condiții grele și protecție maximă a unității de pompare.
Aparatul mobil de curățat cu înaltă presiune HD 8/18-4 M Cage într-o versiune deosebit de robustă cu cadru tubular din oțel acoperit cu pulberi pentru protecție în aplicații mobile în condiții dificile și în cazul transportului frecvent. Aparatul ușor de reparat este proiectat pentru funcționare în poziție verticală și orizontală și oferă astfel utilizatorului flexibilitate și fiabilitate maximă. Pistolul de înaltă presiune EASY!Force, care utilizează forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce forța de reținere la zero, și racordurile cu eliberare rapidă EASY!Lock, care permit cuplarea de cinci ori mai rapid decât în cazul racordurilor convenționale filetate, fără a compromite robustețea sau longevitatea, te asigură că poți lucra fără a obosi și că poți economisi timp în cazul fixării și demontării accesoriilor. În plus, volumul de apă și presiunea de lucru pot fi controlate prin intermediul servocomenzii direct de pe pistolul de pulverizare. Acționat de un motor trifazat cu 4 poli, cu turație redusă, cu un element de control cu comutator de presiune, iar pompa axială cu 3 pistoane cu chiulasă din alamă reduce necesarul de energie cu aproximativ 20%. Pentru a proteja componentele de înaltă presiune, aparatul integrează în mod standard un sistem de eliberare automată a presiunii și un filtru fin de apă de mari dimensiuni.
Caracteristici si beneficii
Durabil și robustCadrul robust din otel protejeaza toate componentele Cadrul tubular din oțel poate fi utilizat și pentru fixarea simplă și ancorarea aparatului în vehiculul de service. Șasiul robust din plastic protejează în mod eficient pompa împotriva deteriorării și a murdăriei.
Echipamente de înaltă calitateReducerea automată a presiunii pentru protejarea componentelor și prelungește durata lor de funcționare. Motor electric cu 4 poli, cu rulare lentă Chiulasă de alamă de înaltă calitate.
Deservire ușoarăAcces ușor la chiulasa la deschiderea bazei utilajului Acces rapid la cutia electrică prin simpla îndepărtare a capacului. Filtru fin de apă, mare, ușor accesibil, pentru protejarea pompei contra particulelor de praf din apă.
Eficiență energetică crescută
- Pompă axială cu 3 pistoane, cu debit redus și pierderi de presiune considerabil.
- Creșterea cu 20 la sută a performanței de curățare și a eficienței energetice.
Soluții eficiente și care economisesc timp
- Pistol de înaltă presiune EASY!Force.
- EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare.
Funcționare flexibilă
- Proiectat pentru funcționare verticală și orizontală.
Depozitare inteligentă pentru accesorii
- Suport pentru fixarea lancei de spumă a cupei.
- EASY!Lock TR20 permite duza electrică sau un dispozitiv de curățare a suprafeței să fie depozitate direct pe utilaj
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|3
|Tensiune (V)
|400
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit transportat (l/h)
|760
|Temperatura de admisie (°C)
|60
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Presiunea maximă (bar/MPa)
|270 / 27
|Putere (kW)
|4,6
|Cablu de racordare (m)
|5
|Alimentare apa
|3/4″
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|44,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|48,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|420 x 460 x 970
Pachet de livrare
- Pistol de pulverizat: EASY!Force
- Lance de pulverizare: 840 mm
- Duză de putere
- Regulator Servo Control
Echipament
- Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
- Tip furtun de înaltă presiune: Calitate premium
- Presiune de decuplare
Domenii de intrebuintare
- Ideal pentru utilizare în curățarea vehiculelor, în sectorul construcțiilor și transporturilor, precum și în industrie
