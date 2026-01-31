Aparatul mobil de curățat cu înaltă presiune HD 8/18-4 M Cage într-o versiune deosebit de robustă cu cadru tubular din oțel acoperit cu pulberi pentru protecție în aplicații mobile în condiții dificile și în cazul transportului frecvent. Aparatul ușor de reparat este proiectat pentru funcționare în poziție verticală și orizontală și oferă astfel utilizatorului flexibilitate și fiabilitate maximă. Pistolul de înaltă presiune EASY!Force, care utilizează forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce forța de reținere la zero, și racordurile cu eliberare rapidă EASY!Lock, care permit cuplarea de cinci ori mai rapid decât în cazul racordurilor convenționale filetate, fără a compromite robustețea sau longevitatea, te asigură că poți lucra fără a obosi și că poți economisi timp în cazul fixării și demontării accesoriilor. În plus, volumul de apă și presiunea de lucru pot fi controlate prin intermediul servocomenzii direct de pe pistolul de pulverizare. Acționat de un motor trifazat cu 4 poli, cu turație redusă, cu un element de control cu comutator de presiune, iar pompa axială cu 3 pistoane cu chiulasă din alamă reduce necesarul de energie cu aproximativ 20%. Pentru a proteja componentele de înaltă presiune, aparatul integrează în mod standard un sistem de eliberare automată a presiunii și un filtru fin de apă de mari dimensiuni.