Aparat de spalat cu presiune profesional HD 8/18-4 M
Aparat de curățat cu înaltă presiune compact, mobil, neîncălzit HD 8/18-4 M Plus, cu motor trifazat cu 4 poli, cu turație redusă și eliberare automată a presiunii. Performanță ridicată de curățare și eficiență energetică.
Conceput pentru funcţionarea în poziție verticală şi orizontală, aparatul nostru compact, mobil şi puternic de curăţat cu înaltă presiune HD 8/18-4 M permite flexibilitate maximă în utilizare. Detalii utile, cum ar fi servo controlul, sistemul nostru de reglare a volumului de apă și a presiunii de lucru direct pe pistolul de pulverizare, împreună cu manevrabilitatea facilă și cerințele reduse de spațiu ale acestui aparat fiabil, garantează un confort maxim. Acționată de un motor trifazat cu 4 poli, cu turație redusă, cu un element de control cu comutator de presiune, pompa cu tehnologie nouă oferă o performanță de curățare și o eficiență energetică cu 20% mai mari. Funcția de eliberare automată a presiunii protejează componentele de înaltă presiune împotriva sarcinilor în regimul de așteptare. Pistolul de înaltă presiune EASY!Force, care utilizează forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce forța de reținere la zero, și racordurile cu eliberare rapidă EASY!Lock, care permit cuplarea de cinci ori mai rapid decât în cazul racordurilor convenționale filetate, fără a compromite robustețea sau longevitatea, te asigură că poți lucra fără a obosi și că poți economisi timp în cazul fixării și demontării accesoriilor. Pentru depozitarea accesoriilor direct pe aparat, pentru siguranță în timpul transportului, există mai multe opțiuni disponibile.
Caracteristici si beneficii
Echipamente de înaltă calitateReducerea automată a presiunii pentru protejarea componentelor și prelungește durata lor de funcționare. Motor electric cu 4 poli, cu rulare lentă Chiulasă de alamă de înaltă calitate.
Mobilitate crescutăMânerul de împingere poate fi retras la apăsarea unui buton, crescând astfel compactitatea mașinii și reducând necesarul de spațiu. Depozitare fără efort în vehiculele de service. Opțiunile de stocare integrate reduc timpul de configurare.
Deservire ușoarăAcces ușor la chiulasa la deschiderea bazei utilajului Acces rapid la cutia electrică prin simpla îndepărtare a capacului. Filtru fin de apă, mare, ușor accesibil, pentru protejarea pompei contra particulelor de praf din apă.
Soluții eficiente și care economisesc timp
- Pistol de înaltă presiune EASY!Force.
- EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare.
Eficiență energetică crescută
- Pompă axială cu 3 pistoane, cu debit redus și pierderi de presiune considerabil.
- Creșterea cu 20 la sută a performanței de curățare și a eficienței energetice.
Funcționare flexibilă
- Proiectat pentru funcționare verticală și orizontală.
- Stabilitate maximă în funcționare orizontală, deoarece roțile nu ating solul.
Depozitare inteligentă pentru accesorii
- Suport pentru fixarea lancei de spumă a cupei.
- EASY!Lock TR20 permite duza electrică sau un dispozitiv de curățare a suprafeței să fie depozitate direct pe utilaj
- Compartiment practic pentru pentru menținerea duzei rotative.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|3
|Tensiune (V)
|400
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit transportat (l/h)
|380 - 760
|Temperatura de admisie (°C)
|60
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Presiunea maximă (bar/MPa)
|270 / 27
|Putere (kW)
|4,6
|Cablu de racordare (m)
|5
|Alimentare apa
|3/4″
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|39,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|42,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|400 x 455 x 700
Pachet de livrare
- Pistol de pulverizat: EASY!Force
- Lance de pulverizare: 840 mm
- Duză de putere
- Regulator Servo Control
Echipament
- Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
- Tip furtun de înaltă presiune: Calitate premium
- Presiune de decuplare
Domenii de intrebuintare
- Ideal pentru utilizare în curățarea vehiculelor, în sectorul construcțiilor și transporturilor, precum și în industrie
