Unitatea noastră puternică moto/ pompă HD 8/18-4 M St cu pompă axială robustă cu 3 pistoane și chiulasă din alamă, motor trifazat cu 4 poli, cu turație redusă și cu un element de control cu comutator de presiune, impresionează cu eficiența energetică și cu performanța de curățare cu până la 20% mai mari. Mașina staționară din clasa de mijloc este proiectată atât pentru utilizare în poziție verticală, cât și pentru utilizare în poziție orizontală. Suportul în 3 puncte din spatele unității permite montarea verticală pe perete, precum și instalarea în poziție orizontală. Accesul facil la pompa de înaltă presiune, care este protejată de un filtru de apă de mari dimensiuni și la componentele electronice, este dovada designului aparatului, care permite repararea cu o ușurință extremă. Folosind funcția de servo control, volumul apei și presiunea de lucru pot fi modificate prin selectarea duzelor corespunzătoare. Toate componentele de înaltă presiune sunt protejate de sarcini în modul de așteptare prin funcția fiabilă de reducere automată a presiunii.