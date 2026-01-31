Aparat de spalat cu presiune profesional HD 8/18-4 P Modul *EU
Unitatea de pompare HD 8/18-4 M St din clasa de mijloc cu pompă axială robustă cu 3 pistoane, cu chiulasă din alamă și motor trifazat cu 4 poli, cu turație redusă. Potrivită pentru operare în poziție orizontală și verticală.
Unitatea noastră puternică moto/ pompă HD 8/18-4 M St cu pompă axială robustă cu 3 pistoane și chiulasă din alamă, motor trifazat cu 4 poli, cu turație redusă și cu un element de control cu comutator de presiune, impresionează cu eficiența energetică și cu performanța de curățare cu până la 20% mai mari. Mașina staționară din clasa de mijloc este proiectată atât pentru utilizare în poziție verticală, cât și pentru utilizare în poziție orizontală. Suportul în 3 puncte din spatele unității permite montarea verticală pe perete, precum și instalarea în poziție orizontală. Accesul facil la pompa de înaltă presiune, care este protejată de un filtru de apă de mari dimensiuni și la componentele electronice, este dovada designului aparatului, care permite repararea cu o ușurință extremă. Folosind funcția de servo control, volumul apei și presiunea de lucru pot fi modificate prin selectarea duzelor corespunzătoare. Toate componentele de înaltă presiune sunt protejate de sarcini în modul de așteptare prin funcția fiabilă de reducere automată a presiunii.
Caracteristici si beneficii
Echipamente de înaltă calitateReducerea automată a presiunii pentru protejarea componentelor și prelungește durata lor de funcționare. Motor electric cu 4 poli, cu rulare lentă Chiulasă de alamă de înaltă calitate.
Funcționare flexibilăProiectat pentru funcționare verticală și orizontală.
Pregătit pentru operare staționarăSistem simplu și robust de fixare în 3 puncte pentru montarea pe perete în partea din spate a aparatului. Design compact care economisește spațiul. Șasiul robust din plastic protejează în mod eficient pompa împotriva deteriorării și a murdăriei.
Deservire ușoară
- Acces ușor la chiulasa la deschiderea bazei utilajului
- Acces rapid la cutia electrică prin simpla îndepărtare a capacului.
- Filtru fin de apă, mare, ușor accesibil, pentru protejarea pompei contra particulelor de praf din apă.
Eficiență energetică crescută
- Pompă axială cu 3 pistoane, cu debit redus și pierderi de presiune considerabil.
- Creșterea cu 20 la sută a performanței de curățare și a eficienței energetice.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|3
|Tensiune (V)
|400
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit transportat (l/h)
|760
|Temperatura de admisie (°C)
|60
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Presiunea maximă (bar/MPa)
|270 / 27
|Putere (kW)
|4,6
|Cablu de racordare (m)
|5
|Alimentare apa
|3/4″
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|31,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|34
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|290 x 300 x 565
Pachet de livrare
- Regulator Servo Control
Echipament
- Presiune de decuplare
Domenii de intrebuintare
- Ideal pentru utilizare în curățarea vehiculelor, în sectorul construcțiilor și transporturilor, precum și în industrie
