Aparatul de curățat de înaltă presiune HD 9/20-4 M Classic din gama Classic de la Kärcher, ușor de utilizat, oferă un design impresionant al construcției robuste, componente durabile de înaltă calitate și o mare versatilitate. Aparatul de clasă medie este potrivit pentru o gamă largă de sarcini de curățare, cum ar fi curățarea vehiculelor, instalațiilor de producție, mașinilor și echipamentelor agricole, curățarea fațadelor precum și în sectorul municipal. Pompa durabilă cu arbore cotit, cu cap cilindric din alamă și funcție de aspirație permite lucrul cu temperaturi ale apei de până la 60 °C și oferă, de asemenea, opțiuni de reglare pentru volumul de apă și presiunea de lucru. Motorul cu 4 poli cu turație redusă asigură, de asemenea, o uzură mai mică a pompei, care este protejată și de un filtru de apă integrat. Toate componentele importante sunt ușor accesibile în doar câțiva pași, datorită întreținerii simple. Conceptul inteligent al HD 9/20-4 M Classic este completat de sistemul ingenios de depozitare a accesoriilor, cu racorduri EASY!Lock, pentru înlocuirea rapidă și intuitivă a accesoriilor.