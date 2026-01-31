Aparat de spalat cu presiune profesional HD 10/15-4 Cage Food

Aparat de curatat cu inalta presiune fara incalzirea apei pentru utilizarea universala in domeniul alimentar.

Aparatul de curatat cu inalta presiune HD 10/15-4 Cage F se desemneaza in principal prin indicatori mari de performanta si o rezistenta la apa fierbinte de 85°C. Reglementarile dure de igiena sunt indeplinite fara probleme.

Caracteristici si beneficii
Pentru cerinţe crescute de igienă
Pentru cerinţe crescute de igienă
Ghidaj inox care nu rugineşte Toate componentele conductoare de apă din alamă specială potrivită pentru domeniul alimentar.
Curăţare deosebit de eficientă
Curăţare deosebit de eficientă
Până la 85° grade temperatură de admisie prin pompa de presiune preliminară. Detergenţi autorizaţi pentru curăţare cu clor RM 734.
Cerinte de igiena
Cerinte de igiena
Nu lasă urme și ușor de manevrat. Furtun de presiune, certificat pentru industria alimentară, care nu lasă urme.
Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock
  • In sfârșit - lucrezi fără să obosești: pistolul de înaltă presiune EASY!Force
  • EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Numărul fazelor de curent (Ph) 3
Tensiune (V) 400
Frecvență (Hz) 50
Debit transportat (l/h) 440 - 990
Temperatura de admisie (°C) max. 85
Presiune de lucru (bar/MPa) 20 - 145 / 2 - 14,5
Presiunea maximă (bar/MPa) 175 / 17,5
Putere (kW) 6,4
Culoarea antracit
Greutatea cu accesorii (kg) 78,4
Greutate cu ambalaj (kg) 86,8
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 650 x 521 x 1100

Pachet de livrare

  • Pistol de pulverizat: EASY!Force Food
  • Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
  • Tip furtun de înaltă presiune: Versiune pentru industria alimentara
  • Specificații furtun de înaltă presiune: DN 8, 400 bari
  • Lance de pulverizare din inox: 1050 mm
  • Duză de putere
  • Regulator Servo Control

Echipament

  • Funcția agentului de curățare: 5 l
  • Presiune de decuplare
  • Constructie cadru inchisa din tevi cu cot integrat
Aparat de spalat cu presiune profesional HD 10/15-4 Cage Food
