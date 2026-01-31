Aparat de spalat cu presiune profesional HD 10/15-4 Cage Food
Aparat de curatat cu inalta presiune fara incalzirea apei pentru utilizarea universala in domeniul alimentar.
Aparatul de curatat cu inalta presiune HD 10/15-4 Cage F se desemneaza in principal prin indicatori mari de performanta si o rezistenta la apa fierbinte de 85°C. Reglementarile dure de igiena sunt indeplinite fara probleme.
Caracteristici si beneficii
Pentru cerinţe crescute de igienăGhidaj inox care nu rugineşte Toate componentele conductoare de apă din alamă specială potrivită pentru domeniul alimentar.
Curăţare deosebit de eficientăPână la 85° grade temperatură de admisie prin pompa de presiune preliminară. Detergenţi autorizaţi pentru curăţare cu clor RM 734.
Cerinte de igienaNu lasă urme și ușor de manevrat. Furtun de presiune, certificat pentru industria alimentară, care nu lasă urme.
Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock
- In sfârșit - lucrezi fără să obosești: pistolul de înaltă presiune EASY!Force
- EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|3
|Tensiune (V)
|400
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit transportat (l/h)
|440 - 990
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 85
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|20 - 145 / 2 - 14,5
|Presiunea maximă (bar/MPa)
|175 / 17,5
|Putere (kW)
|6,4
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|78,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|86,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|650 x 521 x 1100
Pachet de livrare
- Pistol de pulverizat: EASY!Force Food
- Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
- Tip furtun de înaltă presiune: Versiune pentru industria alimentara
- Specificații furtun de înaltă presiune: DN 8, 400 bari
- Lance de pulverizare din inox: 1050 mm
- Duză de putere
- Regulator Servo Control
Echipament
- Funcția agentului de curățare: 5 l
- Presiune de decuplare
- Constructie cadru inchisa din tevi cu cot integrat
