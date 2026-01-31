Pentru cerinţe crescute de igienă Ghidaj inox care nu rugineşte Toate componentele conductoare de apă din alamă specială potrivită pentru domeniul alimentar. Ghidaj inox care nu rugineşte Toate componentele conductoare de apă din alamă specială potrivită pentru domeniul alimentar.

Curăţare deosebit de eficientă Până la 85° grade temperatură de admisie prin pompa de presiune preliminară. Detergenţi autorizaţi pentru curăţare cu clor RM 734.