Acest aparat respecta toate cerintele pentru siguranta sporita. Atat aparatul cat si intreaga gama de accesorii se conformeaza cerintelor de utilizare in zone cu risc de explozie. HD 10/16-4 Cage Ex este aprobat pentru clasa de temperatura T3. Aparatul este autorizat pentru utilizare in zone cu risc de explozie pana la o temperatura de aprindere de 200°C. HD 10/16-4 Cage Ex este ideal pentru a fi utilizata in locatii unde aparatele de curatat cu inalta presiune obisnuite nu pot fi folosite, de ex. in larg sau in industria chimica.