Aparat de spalat cu presiune profesional HD 10/16-4 Cage Ex
Noul aparat HD 10/16-4 Cage Ex a fost dezvoltat de catre Kärcher, cel mai mare producator mondial de aparate de curatat cu inalta presiune, pentru utilizari speciale in zone periculoase.
Acest aparat respecta toate cerintele pentru siguranta sporita. Atat aparatul cat si intreaga gama de accesorii se conformeaza cerintelor de utilizare in zone cu risc de explozie. HD 10/16-4 Cage Ex este aprobat pentru clasa de temperatura T3. Aparatul este autorizat pentru utilizare in zone cu risc de explozie pana la o temperatura de aprindere de 200°C. HD 10/16-4 Cage Ex este ideal pentru a fi utilizata in locatii unde aparatele de curatat cu inalta presiune obisnuite nu pot fi folosite, de ex. in larg sau in industria chimica.
Caracteristici si beneficii
Cadru Cage galvanizat, conductorCadru metalic robust Cu macara pentru agatat integrata Protejeaza aparatul impotriva deteriorarii
Echipament anti-exPneuri din cauciuc conductor Temperatura de suprafata sub 200 °C
Puternic si cu durata lunga de functionareElectromotor cu angrenaj usor in 4 poli (racit cu aer). Cap cilindru robust, din alama si piston din ceramica De incredere si cu durata lunga de viata: pompa arborelui cotit de inalta calitate de la Kärcher ofera presiune optima.
Siguranță la utilizare
- Filtrul de apă proaspătă protejează componentele si poate fi indepărtat fără alte unelte si curățat.
- Protejarea pompei de mers in gol
- Sistem de aspirare a agentului de curățare pentru murdărie persistentă.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|3
|Tensiune (V)
|400
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit transportat (l/h)
|1000
|Temperatura de admisie (°C)
|50
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|160 / 16
|Presiunea maximă (bar/MPa)
|220 / 22
|Putere (kW)
|5,5
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|122,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|131,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|980 x 720 x 1100
Pachet de livrare
- Pistol de pulverizat: EASY!Force cu protecție la explozie
- Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
- Specificații furtun de înaltă presiune: DN 8, 400 bari
- Lance de pulverizare din inox: 1050 mm
- Pulverizator oţel inoxidabil , conductiv: 1050 mm
- Duză de putere
- Lance presiune înaltă
Echipament
- Presiune de decuplare
- Zona Atex
