Aparatul de curatat cu inalta presiune HD 16/15-4 Cage Plus neincalzit si angrenat trifazic a fost dezvoltat de catre Kärcher ca si specialist mobil pentru activitati de curatare care necesita multa apa, in agricultura si in constructii. Aparatul impresioneaza in primul rand prin pompa cu arbore cotit de inalta calitate de la Kärcher, care produce un debit enorm de pana la 1600 l/h. Chiar si la cele mai dure murdariri in grajduri mari sau in cariere, pietrisuri sau pe alte santiere mari precum lucrari de terasament si excavari. Pentru manuire usoara si manevrabilitate fara probleme sunt responsabile rotile mari umplute cu aer, astfel incat aparatul sa fie miscat usor chiar si pe terenuri mai greu de accesat. Aparatul HD 16/15-4 Cage Plus a fost conceput pentru utilizarea zilnica sub cele mai dure conditii. Aceste cerinte le indeplineste prin dotarile deosebite precum si prin utilizarea accesorilor de cea mai mare calitate.