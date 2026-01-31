Aparat de spalat cu presiune profesional HD 7/10 CXF
Aparatul de curatat cu inalta presiune fara incalzirea apei, pentru uz comercial zilnic in industria alimentara. Dimensiuni compacte, constructie robuste si usurinta crescuta de manipulare.
Aparatul cu design vertical HD 7/10 CXF captiveaza prin mobilitate, compactitate si performanta superioara. Este echipat cu un furtun de 15m pe o tambur de furtun, un motor dur, de inalta performanta si o pompa axiala cu trei pistoane, acest aparat este proiectat pentru a oferi performanta. Printre caracteristicile standard KÄRCHER se numara o carcasa din plastic rezistenta la lovituri care protejeaza pompa de inalta presiune impotriva daunelor si murdariei.Alte caracteristici foarte bune sunt un spatiu de depozitare a cablului de curent (cu blocaj al stecarului) si un compartiment pentru duza dispuse practic pe partea din spate a unitatii. Aparatul de curatat este echipat cu o duza cu trei cai care permite reglarea jetului de apa rapid si simplu. Puteti alege dintre un jet liniar de inalta presiune, un jet evantai de inalta presiune (25°) si un jet evantai de joasa presiune. Jetul evantai de joasa presiune (40°) este folosit pentru eliberarea detergentului. Supapa de dozare detergent permite amestecarea continua a detergentului cu jetul de inalta presiune. Rezervorul de ulei cu volum mare, care este foarte important pentru a garanta lubrifierea permanenta adecvata a unitatii, poate fi verificat foarte usor din exterior prin fereastra de inspectie a nivelului uleiului. Pompa axiala cu trei pistoane cu pistoane ceramice si chiulasa a cilindrului din alama garanteaza o durata de viata indelungata si susceptibilitate redusa la defectiuni. Caracteristica speciala a acestei pompenou dezvoltata este faptul ca atat gura de admisie apa cat si gura de evacuare de inalta presiune sunt fabricate din alama, facandu-le sa fie extrem de rezistente la fisuri si coroziune.
Caracteristici si beneficii
Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock
- In sfârșit - lucrezi fără să obosești: pistolul de înaltă presiune EASY!Force
- EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare.
Cerinte de igiena
- Tambur integrat pentru furtun, cu furtun de presiune aprobat pentru industria alimentară și roți gri, robuste.
- Temperatura de admisiune a apei pana la 80 °C.
- Roti gri rezistente la abraziune
Sistem practic pentru detergent
- Sistem de aspirare a agentului de curățare pentru murdărie persistentă.
- Sistemul de înaltă presiune pentru spumă, „Inno Foam Set” poate fi utilizat dacă acest lucru este necesar.
Regulator Servo Control
- Curățarea delicată a suprafețelor sensibile.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|3
|Tensiune (V)
|400
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit transportat (l/h)
|250 - 700
|Temperatura de admisie (°C)
|80
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|10 - 100 / 1 - 10
|Presiunea maximă (bar/MPa)
|120 / 12
|Putere (kW)
|3
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|36,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|39
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|360 x 400 x 925
Pachet de livrare
- Pistol de pulverizat: EASY!Force Food
- Lungime furtun de înaltă presiune: 15 m
- Tip furtun de înaltă presiune: Versiune pentru industria alimentara
- Lance de pulverizare din inox: 840 mm
- Regulator Servo Control
Echipament
- Tambur furtun de înaltă presiune - integrat
- Funcția agentului de curățare: Aspirare
- Presiune de decuplare
- Reglare continua a presiunii si a debitului de apa
