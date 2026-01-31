Aparatul cu design vertical HD 7/10 CXF captiveaza prin mobilitate, compactitate si performanta superioara. Este echipat cu un furtun de 15m pe o tambur de furtun, un motor dur, de inalta performanta si o pompa axiala cu trei pistoane, acest aparat este proiectat pentru a oferi performanta. Printre caracteristicile standard KÄRCHER se numara o carcasa din plastic rezistenta la lovituri care protejeaza pompa de inalta presiune impotriva daunelor si murdariei.Alte caracteristici foarte bune sunt un spatiu de depozitare a cablului de curent (cu blocaj al stecarului) si un compartiment pentru duza dispuse practic pe partea din spate a unitatii. Aparatul de curatat este echipat cu o duza cu trei cai care permite reglarea jetului de apa rapid si simplu. Puteti alege dintre un jet liniar de inalta presiune, un jet evantai de inalta presiune (25°) si un jet evantai de joasa presiune. Jetul evantai de joasa presiune (40°) este folosit pentru eliberarea detergentului. Supapa de dozare detergent permite amestecarea continua a detergentului cu jetul de inalta presiune. Rezervorul de ulei cu volum mare, care este foarte important pentru a garanta lubrifierea permanenta adecvata a unitatii, poate fi verificat foarte usor din exterior prin fereastra de inspectie a nivelului uleiului. Pompa axiala cu trei pistoane cu pistoane ceramice si chiulasa a cilindrului din alama garanteaza o durata de viata indelungata si susceptibilitate redusa la defectiuni. Caracteristica speciala a acestei pompenou dezvoltata este faptul ca atat gura de admisie apa cat si gura de evacuare de inalta presiune sunt fabricate din alama, facandu-le sa fie extrem de rezistente la fisuri si coroziune.