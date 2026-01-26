Aparat de spalat cu presiune profesional HD 6/15 G Classic
Compact și mobil, aparatul de curățat cu înaltă presiune HD 6/15 G, cu motor pe benzină și pompă robustă este ideal pentru zonele fără sursă de alimentare.
Aparatul de curățat cu înaltă presiune HD 6/15 G este extrem de ușor transportabil într-o mașină și poate realiza sarcini de curățare solicitante cu o presiune de lucru de până la 150 bari, o pompă robustă și un volum de apă de până la 600 litri pe oră. Motorul pe benzină integrat (EU STAGE V) permite autonomia față de sursele de alimentare externe, roțile garantează mobilitatea necesară la locul de utilizare, iar mânerul ergonomic și depozitul practic al accesoriilor asigură o utilizare facilă. Componentele, protejate prin supape termice și de siguranță, sunt ușor accesibile. Cadrul din oțel al HD 6/15 G Classic previne, de asemenea, în mod fiabil deteriorarea rezultată din șocurile mecanice externe.
Caracteristici si beneficii
IndependentaPermite independența surselor externe de energie. Respectă cerințele standardului privind emisiile de eșapament ETAPA V. Pornire manuală de tragere convenabilă.
Mobilitate crescutăRoți mari cu anvelope pneumatice pentru suprafețe neuniforme. Mașina compactă și subțire este, de asemenea, foarte ușor de manevrat în spații înguste. Pentru mobilitate excelenta, transport confortabil si depozitare in spatiu ingust - intra fara probleme intr-o masina normala
Durabil și robustUn cadru robust din oțel tubular protejează în mod fiabil mașina împotriva deformărilor. Valva termostat ce protejeza pompa de la supraincalzire in modul recirculare Pompa arbore cotit cu pistoane de ceramica
Posibilitati de depozitare pentru accesorii
- Carlig de agatare furtun si suport accesorii pentru stocarea simpla si transport.
- Maner ergonomic si depozitare a furtunului
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Debit transportat (l/h)
|600
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|150 / 15
|Presiunea maximă (bar/MPa)
|200 / 20
|Alimentare apa
|R 3/4″
|Angrenaj
|Benzina
|Tipul motorului
|G200FA
|numărul de utilizatori simultani
|1
|Mobilitate
|Ridicată
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|34,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|42,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|878 x 538 x 702
Pachet de livrare
- Pistol de pulverizat: Standard
- Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
- Duză de putere
Echipament
- Cadru de protectie Cage
- Pompa arbore cotit cu pistoane de ceramica
Domenii de intrebuintare
- Constructii
- Ideal pentru antreprenori în construcții, comercianți, furnizori de servicii de construcții și autorități locale
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.