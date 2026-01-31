Aparat de spalat cu presiune profesional HD 7/20 G Entry Class *EU
Aparatul de curățat cu înaltă presiune HD 7/20 G Classic dispune de un motor puternic pe benzină, ceea ce face posibilă utilizarea acestuia în locuri fără sursă de alimentare.
HD 7/20 G Classic se poate utiliza în industria construcțiilor, în ateliere și pentru curățarea curățarea clădirilor. Motorul său puternic pe benzină (EU STAGE V) face posibilă efectuarea sarcinilor de curățare chiar și în locuri fără o sursă de alimentare externă; presiunea de lucru de 200 bari, pompa robustă și un debit de până la 700 litri de apă pe oră produc rezultate remarcabile. Datorită roților rezistente la perforare și a cadrului din oțel, mașina se mândrește cu mobilitatea și robustețea sa; mânerul ergonomic de împingere, depozitul de accesorii pentru furtunul și lancea de înaltă presiune și dimensiunile compacte îl fac ușor de manevrat și transportat în mașină. Un filtru mare de apă și o supapă termică și de siguranță asigură o protecție eficientă a componentelor interne, care sunt, de asemenea, foarte ușor accesibile pentru lucrările de întreținere.
Caracteristici si beneficii
IndependentaPermite independența surselor externe de energie. Respectă cerințele standardului privind emisiile de eșapament ETAPA V. Pornire manuală de tragere convenabilă.
Mobilitate crescutăRotile rezistente la intepaturi asigura mereu mobilitate ridicata Mașina compactă și subțire este, de asemenea, foarte ușor de manevrat în spații înguste. Pentru mobilitate excelenta, transport confortabil si depozitare in spatiu ingust - intra fara probleme intr-o masina normala
Durabil și robustUn cadru robust din oțel tubular protejează în mod fiabil mașina împotriva deformărilor. Tehnologie dovedită de siguranță, cum ar fi supapa de siguranță termică și filtru de apă. Pompa arbore cotit cu pistoane de ceramica
Posibilitati de depozitare pentru accesorii
- Carlig de agatare furtun si suport accesorii pentru stocarea simpla si transport.
- Maner ergonomic si depozitare a furtunului
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Debit transportat (l/h)
|700
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|200 / 20
|Presiunea maximă (bar/MPa)
|250 / 25
|Alimentare apa
|3/4″
|Angrenaj
|Benzina
|Tipul motorului
|G210FA
|numărul de utilizatori simultani
|1
|Mobilitate
|Ridicată
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|36,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|43
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|878 x 538 x 702
Pachet de livrare
- Pistol de pulverizat: Standard
- Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
- Duză de putere
- Filtru de apă
Echipament
- Cadru de protectie Cage
- Pompa arbore cotit cu pistoane de ceramica
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.