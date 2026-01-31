HD 7/20 G Classic se poate utiliza în industria construcțiilor, în ateliere și pentru curățarea curățarea clădirilor. Motorul său puternic pe benzină (EU STAGE V) face posibilă efectuarea sarcinilor de curățare chiar și în locuri fără o sursă de alimentare externă; presiunea de lucru de 200 bari, pompa robustă și un debit de până la 700 litri de apă pe oră produc rezultate remarcabile. Datorită roților rezistente la perforare și a cadrului din oțel, mașina se mândrește cu mobilitatea și robustețea sa; mânerul ergonomic de împingere, depozitul de accesorii pentru furtunul și lancea de înaltă presiune și dimensiunile compacte îl fac ușor de manevrat și transportat în mașină. Un filtru mare de apă și o supapă termică și de siguranță asigură o protecție eficientă a componentelor interne, care sunt, de asemenea, foarte ușor accesibile pentru lucrările de întreținere.