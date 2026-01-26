Șantierele de construcții, parcurile publice și alte locuri de utilizare, adesea îndepărtate: Oriunde nu există surse de alimentare externe disponibile pentru sarcinile dvs. de curățare solicitante, aparatul de curățat cu înaltă presiune HD 8/23 G Classic cu motor EU pe benzină STAGE V este alegerea perfectă. Cu un debit de apă de 800 litri, o presiune de lucru de 230 bari și o pompă robustă realizează în mod fiabil sarcini de curățare și mai dificile. HD 8/23 G Classic este extrem de ușor de utilizat și ușor de transportat cu mașina, datorită mânerului ergonomic, depozitarea accesoriilor practice, dimensiunilor compacte și roților rezistente la perforare. Mașina impresionează, de asemenea, cu componente ușor accesibile, care sunt protejate eficient de un filtru mare de apă și de o supapă termică și de siguranță. Pentru a preveni deteriorarea rezultată din șocuri externe, mașina are un cadru din oțel.