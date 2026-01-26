Aparat de spalat cu presiune profesional HD 9/23 De
Pentru utilizare autonoma in zone cu infrastructura slab-dezvoltata - Aparatul de curatat cu inalta presiune HD 9/23 De pe motorina, portabil, cu apa rece si presiune de 230 bar pentru randament de curatare ridicat.
Perfect in orice conditii si oricare ar fi cerintele de curatare: Aparatul de curatat cu inalta presiune cu apa rece HD 9/23 De cu motor Yanmar disel produce energia de care are nevoie pentru functionare. La nevoie, apa necesara poate fi absorbita direct din ochiurile de apa, permitand functionarea in zone cu infrastructura deficitara. Cu o presiune de 230 bar, aparatul poate indeplini aproape orice sarcina. Cadrul sau ergonomic si rotile rezistente la intepaturi asigura mobilitate si rezistenta maxima.Impreuna cu pistolul EASY!Force, care utilizeaza reculul jetului de inalta presiune pentru a reduce la zero forta de apasare a operatorului cat si cu sistemul EASY!Lock de conectori cu eliberare rapida ce permit montarea si demontarea de cinci ori mai rapida decat atunci cand se utilizeaza cei cu insurubare - aparatul este foarte comod de utilizat. Un filtru mare de apa si o valva termostat protejeaza pompa. Imbunatatiri suplimentare precum cadru suplimentar cu ochiuri inconjura aparatul.
Caracteristici si beneficii
Independenta maximaEchipat cu motoare sigure Honda sau Yanmar pentru utilizare fara sursa extrena de alimentare Poate absorbi apa - de ex. din lacuri sau iazuri - si sa o utilizeze pentru curatare
Confort de manuire extraordinarCadrul ergonomic face ca transportul pe teren denivelat sa fie mai usor Depozitarea tuturor accesoriilor direct pe aparat. Rotile rezistente la intepaturi asigura mereu mobilitate ridicata
Foarte versatilCadru suplimentar cu ochiuri de agatare protejeaza aparatul Kit tambur pentru furtun pentru montare si strangere usoara ca o dotare optionala. Versiune mobila cu cadru tubular rezistent, special conceput pentru vopsitori si tencuitori (HD 728 B)
Pentru cele mai grele sarcini
- Cadr de baza rezistent pentru utilizare zilnica in conditii dificile
- Filtru mare de apa pentru protectia pompei
- Valva termostat ce protejeza pompa de la supraincalzire in modul recirculare
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Debit transportat (l/h)
|400 - 930
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|40 - up to 230 / 4 - up to 23
|Presiunea maximă (bar/MPa)
|270 / 27
|Temperatura de admisie (°C)
|60
|Alimentare apa
|1″
|Angrenaj
|Motorină
|Producator motoare
|Yanmar
|Tipul motorului
|L 100 V
|numărul de utilizatori simultani
|1
|Mobilitate
|Carucior
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|112,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|115,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|866 x 722 x 1146
Pachet de livrare
- Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced
- Lungime furtun de înaltă presiune: 15 m
- Tip furtun de înaltă presiune: Calitate premium
- Specificații furtun de înaltă presiune: ID 8, 315 bar
- Duză de putere
- Regulator Servo Control
Echipament
- Reglare continua a presiunii si a debitului de apa
- Pornire electrica
- Funcția agentului de curățare: Aspirare
Domenii de intrebuintare
- Industria de constructii ( curatare fatade, curatarea masinilor si echipamentelor de constructie)
- Agricultura(curatarea vehiculelor si echipamentelor forestiere)
- Industrie( curatarea echipamentului)
- Furnizori de servicii (curatarea zonelor exterioare cum ar fi piete si parcari auto)
Accesorii
Detergenti
