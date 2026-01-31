Cu o presiune de lucru de până la 250 bari, 900 de litri de apă pe oră și o pompă robustă, aparatul de curățat cu înaltă presiune HD 9/25 G Classic poate efectua fără efort chiar și sarcini de curățare extrem de solicitante. Datorită puternicului motor pe benzină EU STAGE V, care elimină necesitatea unei surse de alimentare externe, și echipat cu un cadru robust și roți rezistente la perforare, HD 9/25 G Classic este potrivit pentru utilizări în condiții grele. Un mâner ergonomic de împingere, dimensiuni foarte compacte și depozitarea accesoriilor fac aparatul ușor de manevrat și transportat într-o mașină. Componentele importante ale mașinii sunt ușor accesibile pentru lucrări de întreținere și sunt protejate eficient de supape termice și de siguranță, precum și de un filtru mare de apă.