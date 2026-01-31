Aparat de spalat cu presiune profesional HD 9/25 G Classic
HD 9/25 G este cel mai puternic aparat de curățat cu înaltă presiune, cu motor pe benzină, din gama noastră clasică.
Cu o presiune de lucru de până la 250 bari, 900 de litri de apă pe oră și o pompă robustă, aparatul de curățat cu înaltă presiune HD 9/25 G Classic poate efectua fără efort chiar și sarcini de curățare extrem de solicitante. Datorită puternicului motor pe benzină EU STAGE V, care elimină necesitatea unei surse de alimentare externe, și echipat cu un cadru robust și roți rezistente la perforare, HD 9/25 G Classic este potrivit pentru utilizări în condiții grele. Un mâner ergonomic de împingere, dimensiuni foarte compacte și depozitarea accesoriilor fac aparatul ușor de manevrat și transportat într-o mașină. Componentele importante ale mașinii sunt ușor accesibile pentru lucrări de întreținere și sunt protejate eficient de supape termice și de siguranță, precum și de un filtru mare de apă.
Caracteristici si beneficii
IndependentaPermite independența surselor externe de energie. Respectă cerințele standardului privind emisiile de eșapament ETAPA V. Pornire manuală de tragere convenabilă.
Mobilitate crescutăRotile rezistente la intepaturi asigura mereu mobilitate ridicata Mașina compactă și subțire este, de asemenea, foarte ușor de manevrat în spații înguste. Pentru mobilitate excelenta, transport confortabil si depozitare in spatiu ingust - intra fara probleme intr-o masina normala
Durabil și robustUn cadru robust din oțel tubular protejează în mod fiabil mașina împotriva deformărilor. Tehnologie dovedită de siguranță, cum ar fi supapa de siguranță termică și filtru de apă. Pompa arbore cotit cu pistoane de ceramica
Posibilitati de depozitare pentru accesorii
- Carlig de agatare furtun si suport accesorii pentru stocarea simpla si transport.
- Maner ergonomic si depozitare a furtunului
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Debit transportat (l/h)
|900
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|250 / 25
|Presiunea maximă (bar/MPa)
|300 / 30
|Alimentare apa
|3/4″
|Angrenaj
|Benzina
|Tipul motorului
|G390FA
|numărul de utilizatori simultani
|1
|Mobilitate
|Ridicată
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|56,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|64,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|878 x 538 x 702
Pachet de livrare
- Pistol de pulverizat: Standard
- Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
- Duză de putere
- Filtru de apă
Echipament
- Cadru de protectie Cage
- Pompa arbore cotit cu pistoane de ceramica
Accesorii
Detergenti
