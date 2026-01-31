Aparat de spalat cu presiune profesional HD 4/10 AKKU-HD C
HD 4/11 C este primul aparat de curățat cu înaltă presiune, cu acumulator. Funcționează independent, fără sursă de alimentare externă.
HD 4/11 C Bp este primul aparat de curățat cu înaltă presiune cu acumulatori, care este potrivit pentru aplicații profesionale. Poate fi acționat vertical și orizontal și impresionează printr-o gamă de caracteristici si echipament de înaltă calitate. De asemenea, pistolul declanșator de înaltă presiune EASY! Force folosește forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce forța de menținere, în timp ce cuplajele cu eliberare rapidă EASY! Lock permit o manipulare de cinci ori mai rapidă decât conexiunile cu șurub convenționale, fără a compromite robustețea sau longevitatea. Aparatul funcționează cu 2 baterii litiu-ion puternice de 36 V care nu sunt incluse în pachet. Bateriile noastre de 36 V sunt compatibile cu alte mașini din aceeași gamă și garantează durate mari de funcționare și performanțe excelente de curățare. Pentru murdărie mai ușoară, se recomandă utilizarea modului de eficiență eco!, pentru a prelungi durata de funcționare a bateriei.
Caracteristici si beneficii
Platformă a bateriei de 36 VPerformanțe ridicate de curățare și perioade lungi de rulare. Baterii compatibile pe mai multe intervale. Încărcător rapid care economisește timp.
Mod eco! eficient și economEconomisește energie și extinde durata de funcționare a bateriei. Performanțe reduse de curățare pentru murdărie mai ușoară.
CalitateDepresurizarea automată protejează componentele și prelungește durata de functionare. Chiulasa cilindru din alamă, de calitate superioară. Filtru fin de apă, mare, ușor accesibil, pentru protejarea pompei contra particulelor de praf din apă.
Mobilitate
- Manerul integrat din partea din fata a dispozitivului permite incarcarea cu usurinta si transportul comod.
- Mânerul cu impingere poate fi retractat la atingerea unui buton.
- Funcționează atât în poziție verticală, cât și orizontală.
Cea mai mare flexibilitate posibilă.
- Curățare independentă la înaltă presiune, indiferent de sursele de alimentare externe
- Timpuri de configurare mai scurte, odată cu așezarea cablurilor de alimentare este șters.
- O lucrare complet independentă este posibilă și cu ajutorul unui furtun de aspirație pentru surse externe de apă.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Platforma bateriei.
|Platformă baterie 36 V
|Debit transportat (l/h)
|320 - 400
|Temperatura de admisie (°C)
|60
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|70 - 110 / 7 - 11
|Presiunea maximă (bar/MPa)
|150 / 15
|Putere (kW)
|1,6
|Alimentare apa
|3/4″
|Numărul de baterii necesare. (Bucată)
|2
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|30 (7,5 Ah)
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid 80%/100%. (min)
|58 / 81
|Curent de încărcare. (A)
|6
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Lungimea cablului de încărcare a bateriei. (m)
|1,2
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|20,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|23,9
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|380 x 370 x 930
Pachet de livrare
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
- Pistol de pulverizat: EASY!Force
- Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
- Lance de pulverizare: 840 mm
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de aspirație a apei
Echipament
- Presiune de decuplare
Domenii de intrebuintare
- Pentru curățare independentă și mobilă la înaltă presiune, de exemplu pentru peisagistica, în amenajarea teritoriului sau în zona municipală
