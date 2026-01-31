HD 4/11 C Bp este primul aparat de curățat cu înaltă presiune cu acumulatori, care este potrivit pentru aplicații profesionale. Poate fi acționat vertical și orizontal și impresionează printr-o gamă de caracteristici si echipament de înaltă calitate. De asemenea, pistolul declanșator de înaltă presiune EASY! Force folosește forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce forța de menținere, în timp ce cuplajele cu eliberare rapidă EASY! Lock permit o manipulare de cinci ori mai rapidă decât conexiunile cu șurub convenționale, fără a compromite robustețea sau longevitatea. Aparatul funcționează cu 2 baterii litiu-ion puternice de 36 V care nu sunt incluse în pachet. Bateriile noastre de 36 V sunt compatibile cu alte mașini din aceeași gamă și garantează durate mari de funcționare și performanțe excelente de curățare. Pentru murdărie mai ușoară, se recomandă utilizarea modului de eficiență eco!, pentru a prelungi durata de funcționare a bateriei.