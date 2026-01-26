Aparat de spalat cu presiune profesional HD 5/11 C *EU
HD 5/11 P este compact, ușor și mobil. Detalii despre echipament: mâner de transport, cilindru din alamă și eliberare automată de presiune. Pentru funcționare verticală și orizontală.
Curățătorul portabil de înaltă presiune HD 5/11 P impresionează prin stilul său compact de construcție, greutatea redusă și mobilitatea deosebită. Mașina dispune de o pompă axială fiabilă cu trei pistoane si cilindru din alamă. Un mâner de transport suplimentar și mânerul de împingere extensibil, facilitează transportul și depozitarea mașinii în spații mici. Potrivit pentru funcționare verticală și orizontală. Spatiul practic de depozitare a accesoriilor include un compartiment pentru duză, conexiunea cu șurub (M 18 x 1,5) pentru curatarea suprafațelor și o bandă de cauciuc practică pentru fixarea furtunului de presiune. Sistemul automat de reducere a presiunii impresionează oferind avantaje clare: protejează componentele, prelungește durata de funcționare, reduce costurile de reparație și întreținere și scade forța de tracțiune a noului pistol de înaltă presiune EASY! Force. De asemenea, aceasta folosește forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce forța de reținere la zero. Elementele de fixare cu eliberare rapidă EASY! Lock, care sunt de asemenea noi, fac manipularea de cinci ori mai rapida decât în cazul conexiunilor cu șuruburi convenționale, fără a face compromisuri când vine vorba de robustete și longevitate.
Caracteristici si beneficii
Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!LockIn sfârșit - lucrezi fără să obosești: pistolul de înaltă presiune EASY!Force EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare.
Mobilitate excelentăManerul integrat din partea din fata a dispozitivului permite incarcarea cu usurinta si transportul comod. Construcție compactă și greutate redusă.
FlexibilitateFuncționează atât în poziție verticală, cât și orizontală. Poziție de parcare și transport separate pentru unitatea de pulverizare. Aparatul oferă o stabilitate maximă în timpul operării în poziție orizontală.
Calitate
- Depresurizarea automată protejează componentele și prelungește durata de functionare.
- Chiulasa cilindru din alamă, de calitate superioară.
Depozitarea accesoriilor
- Racordarea șuruburilor (M 18 × 1,5) pentru depozitarea unui produs de curățare a suprafeței direct pe mașină.
- Sertar duza practic pentru duza triplă si cea rotativă.
- Banda din cauciuc pentru atașarea furtunului de înaltă presiune.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit transportat (l/h)
|490
|Temperatura de admisie (°C)
|60
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|110 / 11
|Presiunea maximă (bar/MPa)
|160 / 16
|Putere (kW)
|2,2
|Cablu de racordare (m)
|5
|Alimentare apa
|3/4″
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|20,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|22,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|351 x 312 x 904
Pachet de livrare
- Pistol de pulverizat: EASY!Force
- Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
- Specificații furtun de înaltă presiune: DN 6, 250 bar
- Lance de pulverizare: 840 mm
Echipament
- Presiune de decuplare
Domenii de intrebuintare
- Curatarea fatadelor
- Curățarea pardoselilor și pereților
- Zonă exterioară
- Autovehicule
- Mașini și echipamente
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.