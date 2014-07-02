Practic si comod: Suportul pentru lance si carligul pentru furtun integrat garanteaza accesibilitatea accesoriilor pe masina. Contorul orar arata mereu durata exacta de exploatare a pompei. Depozitare in conditii de siguranta: Accesoriile si uneltele sunt depozitate intr-o cutie protejata. Usor de deplasat: principiul caruciorului actionat prin impingere face posibil transportul cu usurinta al masinii chiar si in zone greu accesibile. Fiabil si sigur: Pompa cu arbore cotit de mare performanta de la Kärcher garanteaza presiunea optima. Decuplarea optionala la mers in gol protejeaza masina dar si utilizatorul.