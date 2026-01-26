Puternicul aparat de curatat cu apa calda sub presiune din clasa HDS Compact de la Karcher: cu modul eco!efficiency , HDS 6/14 C combina curatarea economica, prietenoasa cu mediul cu manevrarea deosebit de usoara.Cu pistolul de inalta presiune EASY!Force high-pressure gun, care utilizeaza forta de recul al jetului pentru a reduce la zero forta de sustinere din partea operatorului, cat si cu sistemul de conectori EASY!Lock, ce permite montarea si demontarea cu de pana la cinci ori mai repede fata de conectorii prin insurubare. Functia Servo Control asigura presiune variabila si reglarea debitului direct de pe pistol.Aparatul este dotat cu un buton de operare intuitiv. Rotile mari si rotita de directie asigura manevrare usoara., in timp ce sasiul robust cu rezervoare integrate pt combustibil si detergenti pot rezista cu usurinta la utilizare mai intensa.Compartimente de depozitare practice pentru accesorii, duze completeaza acestui aparat monofazic.