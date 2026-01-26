Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 6/14 C
HDS 6/14 C cu o singura faza - aparat de curatat cu apa calda sub presiune cu modul eco!efficiency, pistol EASY!Force si Servo Control, presiune variabila si functie de reglare adebitului de la Kaercher.
Puternicul aparat de curatat cu apa calda sub presiune din clasa HDS Compact de la Karcher: cu modul eco!efficiency , HDS 6/14 C combina curatarea economica, prietenoasa cu mediul cu manevrarea deosebit de usoara.Cu pistolul de inalta presiune EASY!Force high-pressure gun, care utilizeaza forta de recul al jetului pentru a reduce la zero forta de sustinere din partea operatorului, cat si cu sistemul de conectori EASY!Lock, ce permite montarea si demontarea cu de pana la cinci ori mai repede fata de conectorii prin insurubare. Functia Servo Control asigura presiune variabila si reglarea debitului direct de pe pistol.Aparatul este dotat cu un buton de operare intuitiv. Rotile mari si rotita de directie asigura manevrare usoara., in timp ce sasiul robust cu rezervoare integrate pt combustibil si detergenti pot rezista cu usurinta la utilizare mai intensa.Compartimente de depozitare practice pentru accesorii, duze completeaza acestui aparat monofazic.
Caracteristici si beneficii
RentabilitateModul eco!efficiency - economic si ecologic si in timpul perioadelor indelungate de folosire Reduce consumul de combustibil si emisiile de CO2 cu 20%. Dozare precisa a detergentilor cu functie de clatire
Utilizare prietenoasaOperare intuitiva prin comutatorul selectiv mare cu un singur buton Deschidere mare a rezervorului pentru admisie Flacon la indemana pentru ingrijirea sistemului, poate fi schimbat din exterior.
DepozitareSertar de accesorii cu incuietoare pentru duze, unelte, etc. Cârlige de depozitare pentru cablul de alimentare și furtunul de înaltă presiune. Suport pentru lance integrat pentru transport
Fiabilitate
- Sistem de amortizare soft (SDS) compenseaza vibratiile si varfurile de presiune in sistemul de inalta presiune
- Filtrul de apă mare protejează pompa împotriva defecțiunilor.
- Sistem de dedurizare a apei pentru protejarea bobinei de încălzire împotriva calcifierii.
Mobilitate
- Principiu alergator cu roti mari si rola de ghidaj
- Buzunare integrate, generoase in sasiu
- Element de rabatare integrat pentru rabatarea simpla in cazul depasirii de obstacole precum trepte si borduri
Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock
- In sfârșit - lucrezi fără să obosești: pistolul de înaltă presiune EASY!Force
- EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit transportat (l/h)
|240 - 560
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|30 - 140 / 3 - 14
|Temperatura maxima (la alimentare 12°C) (°C)
|max. 80
|Putere (kW)
|3,6
|Consumul de ulei de încălzire, încărcare maximă (kg/h)
|3,5
|Consumul de ulei de încălzire, eficiența ecologică (kg/h)
|2,8
|Cablu de racordare (m)
|5
|Rezervor combustibil (l)
|15
|Greutatea cu accesorii (kg)
|100
|Greutate cu ambalaj (kg)
|108,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1060 x 650 x 920
Pachet de livrare
- Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced
- Lance de pulverizare: 1050 mm
- Duză de putere
Echipament
- Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
- Specificații furtun de înaltă presiune: DN 6, 250 bar
- Sistem de amortizare soft (SDS)
- Presiune de decuplare
- Rezervor pentru combustibil si detergent integrat
Domenii de intrebuintare
- Curățarea vehiculelor
- Curatarea aparatelor si masinilor
- Curățarea atelierelor
- Curățarea de zone exterioare
- Curățarea rezervoarelor
- Curatarea fatadelor
- Curățarea bazinelor
- Curatarea de stadioane sportive
- Curatare in cadrul proceselor de productie
- Curatarea de instalatii de productie
Accesorii
Detergenti
