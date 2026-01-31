Calitate, ergonomie și ușurință de utilizare: HDS 6/15 C este un aparat de curățare de înaltă presiune cu apă caldă, monofazat, clasa compactă, cu un motor răcit cu aer, modul eco!efficiency și operare intuitivă cu un singur buton. O pompă axială robustă cu trei pistoane ceramice creează presiunea necesară. Pistolul de înaltă presiune EASY!Force Advanced cu tehnologie patentată a duzei și o țeavă de oțel cu o lungime de peste 1 metru, precum și dispozitivele de fixare rapidă EASY!Lock asigură o muncă ergonomică. Sistemul Soft Damping System (SDS) reduce vibrațiile pentru o muncă fără oboseală. Tehnologia apei calde descompune eficient chiar și lubrifianții și reduce utilizarea detergenților, care sunt dozați cu precizie dintr-un rezervor de 15,5 litri. Presiunea și debitul de apă pot fi reglate în funcție de sarcină. HDS 6/15 C, ușor de întreținut, este proiectat pentru utilizarea zilnică în condiții dificile. Opțiunea de detartrare, un filtru de apă și o supapă de siguranță protejează aparatul. Un șasiu robust protejează împotriva impactului, în timp ce roțile mari și o rolă de direcție oferă o manevrabilitate ridicată. Există posibilități de depozitare pentru accesorii.