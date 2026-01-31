Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 6/15 C

Curățător de înaltă presiune cu apă caldă HDS 6/15 C, cu pompă axială cu 3 pistoane, mod eco!efficiency, operare intuitivă cu un singur buton și pistol de înaltă presiune EASY!Force Advanced

Calitate, ergonomie și ușurință de utilizare: HDS 6/15 C este un aparat de curățare de înaltă presiune cu apă caldă, monofazat, clasa compactă, cu un motor răcit cu aer, modul eco!efficiency și operare intuitivă cu un singur buton. O pompă axială robustă cu trei pistoane ceramice creează presiunea necesară. Pistolul de înaltă presiune EASY!Force Advanced cu tehnologie patentată a duzei și o țeavă de oțel cu o lungime de peste 1 metru, precum și dispozitivele de fixare rapidă EASY!Lock asigură o muncă ergonomică. Sistemul Soft Damping System (SDS) reduce vibrațiile pentru o muncă fără oboseală. Tehnologia apei calde descompune eficient chiar și lubrifianții și reduce utilizarea detergenților, care sunt dozați cu precizie dintr-un rezervor de 15,5 litri. Presiunea și debitul de apă pot fi reglate în funcție de sarcină. HDS 6/15 C, ușor de întreținut, este proiectat pentru utilizarea zilnică în condiții dificile. Opțiunea de detartrare, un filtru de apă și o supapă de siguranță protejează aparatul. Un șasiu robust protejează împotriva impactului, în timp ce roțile mari și o rolă de direcție oferă o manevrabilitate ridicată. Există posibilități de depozitare pentru accesorii.

Caracteristici si beneficii
Eficiență ridicată
  • Modul eco!efficiency - economic si ecologic si in timpul perioadelor indelungate de folosire
  • Reduce consumul de combustibil si emisiile de CO2 cu 20%.
Gama larga de accesorii cu EASY!Lock
  • EASY!Force Advanced pentru utilizare usoara, fara oboseala
  • Lance rotativă din oțel inoxidabil de 1050 mm.
  • Duza de putere Kärcher brevetată poate oferi o forță de impact cu până la 40% mai mare decât duzele convenționale.
Siguranță la utilizare
  • Filtrul de apă ușor de accesat protejează pompa împotriva particulelor de murdărie din apă.
  • Supapele de siguranță, lipsa de apă și/sau combustibil asigură protecția mașinii.
Fiabilitate
  • Sistem de dedurizare a apei pentru protejarea bobinei de încălzire împotriva calcifierii.
  • Sistem de amortizare soft (SDS) compenseaza vibratiile si varfurile de presiune in sistemul de inalta presiune
Spații multiple de depozitare pentru accesorii integrate în mașină
  • Cârlige de depozitare pentru cablul de alimentare și furtunul de înaltă presiune.
  • Depozitare integrată a duzei.
  • Suport pentru lance integrat pentru transport
Dozarea detergentului
  • Dozare precisa a detergentilor cu functie de clatire
  • Deschidere mare a rezervorului pentru admisie
Concept de mobilitate
  • Principiul "alergator" cu roti mari si cauciucate si role ghidaj
  • Element de rabatare integrat pentru rabatarea simpla in cazul depasirii de obstacole precum trepte si borduri
  • Împingeți mânere pentru un transport simplu și manevrabilitate.
Elemente de comandă simple
  • Operare intuitiva prin comutatorul selectiv mare cu un singur buton

Specificatii tehnice

Date tehnice

Numărul fazelor de curent (Ph) 1
Tensiune (V) 230
Frecvență (Hz) 50
Debit transportat (l/h) 260 - 560
Presiune de lucru (bar/MPa) 30 - 150 / 3 - 15
Presiunea maximă (bar) 200
Temperatura maxima (la alimentare 12°C) (°C) max. 80
Putere (kW) 3,4
Consumul de ulei de încălzire, încărcare maximă (kg/h) 3,1
Consumul de ulei de încălzire, eficiența ecologică (kg/h) 2,5
Cablu de racordare (m) 5
Rezervor combustibil (l) 15
Greutatea cu accesorii (kg) 101,4
Greutate cu ambalaj (kg) 110
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 1066 x 650 x 920

Pachet de livrare

  • Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced
  • Lance de pulverizare: 1050 mm
  • Duză de putere

Echipament

  • Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
  • Presiune de decuplare
  • Rezervor pentru combustibil si detergent integrat
Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 6/15 C
Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 6/15 C
Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 6/15 C
Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 6/15 C
Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 6/15 C
Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 6/15 C
Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 6/15 C
Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 6/15 C
Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 6/15 C
Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 6/15 C
Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 6/15 C
Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 6/15 C
Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 6/15 C

Video

Domenii de intrebuintare
  • Curățarea vehiculelor
  • Curatarea aparatelor si masinilor
  • Curățarea atelierelor
  • Curățarea de zone exterioare
  • Curățarea rezervoarelor
  • Curatarea fatadelor
  • Curățarea bazinelor
  • Curatarea de stadioane sportive
  • Curatare in cadrul proceselor de productie
  • Curatarea de instalatii de productie
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb

Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.