Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 6/15 C
Curățător de înaltă presiune cu apă caldă HDS 6/15 C, cu pompă axială cu 3 pistoane, mod eco!efficiency, operare intuitivă cu un singur buton și pistol de înaltă presiune EASY!Force Advanced
Calitate, ergonomie și ușurință de utilizare: HDS 6/15 C este un aparat de curățare de înaltă presiune cu apă caldă, monofazat, clasa compactă, cu un motor răcit cu aer, modul eco!efficiency și operare intuitivă cu un singur buton. O pompă axială robustă cu trei pistoane ceramice creează presiunea necesară. Pistolul de înaltă presiune EASY!Force Advanced cu tehnologie patentată a duzei și o țeavă de oțel cu o lungime de peste 1 metru, precum și dispozitivele de fixare rapidă EASY!Lock asigură o muncă ergonomică. Sistemul Soft Damping System (SDS) reduce vibrațiile pentru o muncă fără oboseală. Tehnologia apei calde descompune eficient chiar și lubrifianții și reduce utilizarea detergenților, care sunt dozați cu precizie dintr-un rezervor de 15,5 litri. Presiunea și debitul de apă pot fi reglate în funcție de sarcină. HDS 6/15 C, ușor de întreținut, este proiectat pentru utilizarea zilnică în condiții dificile. Opțiunea de detartrare, un filtru de apă și o supapă de siguranță protejează aparatul. Un șasiu robust protejează împotriva impactului, în timp ce roțile mari și o rolă de direcție oferă o manevrabilitate ridicată. Există posibilități de depozitare pentru accesorii.
Caracteristici si beneficii
Eficiență ridicată
- Modul eco!efficiency - economic si ecologic si in timpul perioadelor indelungate de folosire
- Reduce consumul de combustibil si emisiile de CO2 cu 20%.
Gama larga de accesorii cu EASY!Lock
- EASY!Force Advanced pentru utilizare usoara, fara oboseala
- Lance rotativă din oțel inoxidabil de 1050 mm.
- Duza de putere Kärcher brevetată poate oferi o forță de impact cu până la 40% mai mare decât duzele convenționale.
Siguranță la utilizare
- Filtrul de apă ușor de accesat protejează pompa împotriva particulelor de murdărie din apă.
- Supapele de siguranță, lipsa de apă și/sau combustibil asigură protecția mașinii.
Fiabilitate
- Sistem de dedurizare a apei pentru protejarea bobinei de încălzire împotriva calcifierii.
- Sistem de amortizare soft (SDS) compenseaza vibratiile si varfurile de presiune in sistemul de inalta presiune
Spații multiple de depozitare pentru accesorii integrate în mașină
- Cârlige de depozitare pentru cablul de alimentare și furtunul de înaltă presiune.
- Depozitare integrată a duzei.
- Suport pentru lance integrat pentru transport
Dozarea detergentului
- Dozare precisa a detergentilor cu functie de clatire
- Deschidere mare a rezervorului pentru admisie
Concept de mobilitate
- Principiul "alergator" cu roti mari si cauciucate si role ghidaj
- Element de rabatare integrat pentru rabatarea simpla in cazul depasirii de obstacole precum trepte si borduri
- Împingeți mânere pentru un transport simplu și manevrabilitate.
Elemente de comandă simple
- Operare intuitiva prin comutatorul selectiv mare cu un singur buton
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit transportat (l/h)
|260 - 560
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Presiunea maximă (bar)
|200
|Temperatura maxima (la alimentare 12°C) (°C)
|max. 80
|Putere (kW)
|3,4
|Consumul de ulei de încălzire, încărcare maximă (kg/h)
|3,1
|Consumul de ulei de încălzire, eficiența ecologică (kg/h)
|2,5
|Cablu de racordare (m)
|5
|Rezervor combustibil (l)
|15
|Greutatea cu accesorii (kg)
|101,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|110
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1066 x 650 x 920
Pachet de livrare
- Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced
- Lance de pulverizare: 1050 mm
- Duză de putere
Echipament
- Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
- Presiune de decuplare
- Rezervor pentru combustibil si detergent integrat
Domenii de intrebuintare
- Curățarea vehiculelor
- Curatarea aparatelor si masinilor
- Curățarea atelierelor
- Curățarea de zone exterioare
- Curățarea rezervoarelor
- Curatarea fatadelor
- Curățarea bazinelor
- Curatarea de stadioane sportive
- Curatare in cadrul proceselor de productie
- Curatarea de instalatii de productie
