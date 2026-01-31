Curățător puternic de înaltă presiune cu apă caldă, trifazat, din clasa compactă: HDS 7/16 C are un motor răcit cu aer, modul eco!efficiency și o pompă axială robustă cu trei pistoane ceramice generează presiune ridicată. Pistolul de înaltă presiune EASY!Force Advanced cu tehnologie patentată a duzei asigură o muncă ergonomică. Sistemul Soft Damping System (SDS) reduce vibrațiile. Apa caldă descompune eficient chiar și lubrifianții și reduce utilizarea detergenților, care sunt dozați cu precizie dintr-un rezervor de 15,5 litri. Presiunea și debitul de apă pot fi reglate în funcție de sarcină. HDS 7/16 C, ușor de întreținut, este proiectat pentru utilizarea zilnică în condiții dificile. Opțiunea de detartrare, un filtru de apă și o supapă de siguranță protejează aparatul. Un șasiu robust protejează împotriva impactului, în timp ce roțile mari și o rolă de direcție oferă o manevrabilitate ridicată. Există posibilități integrate de depozitare pentru accesorii.