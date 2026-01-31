Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 7/16 C
Curățător de înaltă presiune cu apă caldă HDS 7/16 C, clasa compactă, trifazat, cu mod eco!efficiency, operare intuitivă cu un singur buton și pistol de înaltă presiune EASY!Force Advanced
Curățător puternic de înaltă presiune cu apă caldă, trifazat, din clasa compactă: HDS 7/16 C are un motor răcit cu aer, modul eco!efficiency și o pompă axială robustă cu trei pistoane ceramice generează presiune ridicată. Pistolul de înaltă presiune EASY!Force Advanced cu tehnologie patentată a duzei asigură o muncă ergonomică. Sistemul Soft Damping System (SDS) reduce vibrațiile. Apa caldă descompune eficient chiar și lubrifianții și reduce utilizarea detergenților, care sunt dozați cu precizie dintr-un rezervor de 15,5 litri. Presiunea și debitul de apă pot fi reglate în funcție de sarcină. HDS 7/16 C, ușor de întreținut, este proiectat pentru utilizarea zilnică în condiții dificile. Opțiunea de detartrare, un filtru de apă și o supapă de siguranță protejează aparatul. Un șasiu robust protejează împotriva impactului, în timp ce roțile mari și o rolă de direcție oferă o manevrabilitate ridicată. Există posibilități integrate de depozitare pentru accesorii.
Caracteristici si beneficii
Eficiență ridicată
- Modul eco!efficiency - economic si ecologic si in timpul perioadelor indelungate de folosire
- Reduce consumul de combustibil si emisiile de CO2 cu 20%.
Gama larga de accesorii cu EASY!Lock
- EASY!Force Advanced pentru utilizare usoara, fara oboseala
- Lance rotativă din oțel inoxidabil de 1050 mm.
- Duza de putere Kärcher brevetată poate oferi o forță de impact cu până la 40% mai mare decât duzele convenționale.
Siguranță la utilizare
- Filtrul de apă ușor de accesat protejează pompa împotriva particulelor de murdărie din apă.
- Supapele de siguranță, lipsa de apă și/sau combustibil asigură protecția mașinii.
Fiabilitate
- Sistem de dedurizare a apei pentru protejarea bobinei de încălzire împotriva calcifierii.
- Sistem de amortizare soft (SDS) compenseaza vibratiile si varfurile de presiune in sistemul de inalta presiune
Spații multiple de depozitare pentru accesorii integrate în mașină
- Cârlige de depozitare pentru cablul de alimentare și furtunul de înaltă presiune.
- Depozitare integrată a duzei.
- Suport pentru lance integrat pentru transport
Dozarea detergentului
- Dozare precisa a detergentilor cu functie de clatire
- Deschidere mare a rezervorului pentru admisie
Concept de mobilitate
- Principiul "alergator" cu roti mari si cauciucate si role ghidaj
- Element de rabatare integrat pentru rabatarea simpla in cazul depasirii de obstacole precum trepte si borduri
- Împingeți mânere pentru un transport simplu și manevrabilitate.
Elemente de comandă simple
- Operare intuitiva prin comutatorul selectiv mare cu un singur buton
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|3
|Tensiune (V)
|400
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit transportat (l/h)
|310 - 660
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Presiunea maximă (bar)
|220
|Temperatura maxima (la alimentare 12°C) (°C)
|max. 80
|Putere (kW)
|4,4
|Consumul de ulei de încălzire, încărcare maximă (kg/h)
|3,6
|Consumul de ulei de încălzire, eficiența ecologică (g/h)
|2,9
|Cablu de racordare (m)
|5
|Dimensiune duză
|025
|Rezervor combustibil (l)
|15
|Greutatea cu accesorii (kg)
|111,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|120
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1066 x 650 x 920
Pachet de livrare
- Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced
- Lance de pulverizare: 1050 mm
- Duză de putere
Echipament
- Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
- Sistem de amortizare soft (SDS)
- Presiune de decuplare
- Rezervor pentru combustibil si detergent integrat
Video
Domenii de intrebuintare
- Curățarea vehiculelor
- Curatarea aparatelor si masinilor
- Curățarea atelierelor
- Curățarea de zone exterioare
- Curățarea rezervoarelor
- Curatarea fatadelor
- Curățarea bazinelor
- Curatarea de stadioane sportive
- Curatare in cadrul proceselor de productie
- Curatarea de instalatii de productie
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.