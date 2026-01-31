Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 8/18-4 C
HDS 8/18-4 C, puternicul curățător cu apă caldă, trifazat, clasa compactă, are mod eco!efficiency, treaptă de abur, pompă axială cu 3 pistoane, pistol de presiune înaltă EASY!Force Advanced
Cel mai puternic aparat de curățat de înaltă presiune cu apă caldă, trifazat, clasa compactă: HDS 8/18-4 C cu mod eco!efficiency și treaptă de abur impresionează prin ergonomie și ușurință de utilizare. Motorul său puternic cu 4 poli este răcit cu apă. O pompă axială robustă cu trei pistoane ceramice generează o presiune ridicată. Pistolul de înaltă presiune EASY!Force Advanced cu servo-control pentru reglarea ușoară a presiunii și a debitului de apă, tehnologia patentată a duzei și cuplele de fixare rapidă EASY!Lock asigură o muncă ergonomică. Sistemul Soft Damping System (SDS) reduce vibrațiile. Apa caldă descompune eficient chiar și lubrifianții și reduce utilizarea detergenților, care sunt dozați cu precizie dintr-un rezervor de 15,5 litri. HDS 8/18-4 C, ușor de întreținut, este proiectat pentru utilizarea zilnică în condiții dificile. Opțiunea de detartrare, un filtru de apă și o supapă de siguranță protejează aparatul. Un șasiu robust protejează împotriva impactului, în timp ce roțile mari și o rolă de direcție oferă o manevrabilitate ridicată. Există posibilități integrate de depozitare pentru accesorii.
Caracteristici si beneficii
Eficiență ridicată
- Modul eco!efficiency - economic si ecologic si in timpul perioadelor indelungate de folosire
- Reduce consumul de combustibil si emisiile de CO2 cu 20%.
Gama larga de accesorii cu EASY!Lock
- EASY!Force Advanced pentru utilizare usoara, fara oboseala
- Presiunea și volumul de apă pot fi ajustate de la controlerul cu Servo Control poziționat între lance și pistolul de declanșare.
- Lance rotativă din oțel inoxidabil de 1050 mm.
Siguranță la utilizare
- Filtrul de apă ușor de accesat protejează pompa împotriva particulelor de murdărie din apă.
- Supapele de siguranță, lipsa de apă și/sau combustibil asigură protecția mașinii.
Fiabilitate
- Sistem de dedurizare a apei pentru protejarea bobinei de încălzire împotriva calcifierii.
- Sistem de amortizare soft (SDS) compenseaza vibratiile si varfurile de presiune in sistemul de inalta presiune
Spații multiple de depozitare pentru accesorii integrate în mașină
- Cârlige de depozitare pentru cablul de alimentare și furtunul de înaltă presiune.
- Depozitare integrată a duzei.
- Suport pentru lance integrat pentru transport
Dozarea detergentului
- Dozare precisa a detergentilor cu functie de clatire
- Deschidere mare a rezervorului pentru admisie
Concept de mobilitate
- Principiul "alergator" cu roti mari si cauciucate si role ghidaj
- Element de rabatare integrat pentru rabatarea simpla in cazul depasirii de obstacole precum trepte si borduri
- Împingeți mânere pentru un transport simplu și manevrabilitate.
Elemente de comandă simple
- Operare intuitiva prin comutatorul selectiv mare cu un singur buton
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|3
|Tensiune (V)
|400
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit transportat (l/h)
|300 - 800
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Presiunea maximă (bar)
|220
|Temperatura maxima (la alimentare 12°C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Putere (kW)
|6
|Consumul de ulei de încălzire, încărcare maximă (kg/h)
|5,2
|Consumul de ulei de încălzire, eficiența ecologică (kg/h)
|4,2
|Cablu de racordare (m)
|5
|Dimensiune duză
|025
|Rezervor combustibil (l)
|15
|Greutatea cu accesorii (kg)
|119,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|131,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1066 x 650 x 920
Pachet de livrare
- Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced
- Lance de pulverizare: 1050 mm
- Duză de putere
- Regulator Servo Control
Echipament
- Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
- Sistem de amortizare soft (SDS)
- Presiune de decuplare
Video
Domenii de intrebuintare
- Curățarea vehiculelor
- Curatarea aparatelor si masinilor
- Curățarea atelierelor
- Curățarea de zone exterioare
- Curățarea rezervoarelor
- Curatarea fatadelor
- Curățarea bazinelor
- Curatarea de stadioane sportive
- Curatare in cadrul proceselor de productie
- Curatarea de instalatii de productie
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.