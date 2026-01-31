Cel mai puternic aparat de curățat de înaltă presiune cu apă caldă, trifazat, clasa compactă: HDS 8/18-4 C cu mod eco!efficiency și treaptă de abur impresionează prin ergonomie și ușurință de utilizare. Motorul său puternic cu 4 poli este răcit cu apă. O pompă axială robustă cu trei pistoane ceramice generează o presiune ridicată. Pistolul de înaltă presiune EASY!Force Advanced cu servo-control pentru reglarea ușoară a presiunii și a debitului de apă, tehnologia patentată a duzei și cuplele de fixare rapidă EASY!Lock asigură o muncă ergonomică. Sistemul Soft Damping System (SDS) reduce vibrațiile. Apa caldă descompune eficient chiar și lubrifianții și reduce utilizarea detergenților, care sunt dozați cu precizie dintr-un rezervor de 15,5 litri. HDS 8/18-4 C, ușor de întreținut, este proiectat pentru utilizarea zilnică în condiții dificile. Opțiunea de detartrare, un filtru de apă și o supapă de siguranță protejează aparatul. Un șasiu robust protejează împotriva impactului, în timp ce roțile mari și o rolă de direcție oferă o manevrabilitate ridicată. Există posibilități integrate de depozitare pentru accesorii.