HDS 10/21-4 M este unul dintre cele mai puternice aparate de curățare cu apă caldă de înaltă presiune din clasa medie și impresionează, de asemenea, prin ergonomia sofisticată și nivelul ridicat de ușurință în utilizare. Motorul său electric de viteză redusă, cu 4 poli și răcit cu apă, pompa axială robustă cu 3 pistoane ceramice și modul economic eco!eficiency asigură simultan performanță maximă și funcționare fiabilă și economică. Pistolul cu declanșare EASY!Force Advanced HP, care economisește energie, cu servocomandă și lance de pulverizare lungă de 1050 de milimetri, cu tehnologie patentată a duzei, precum și elementele de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock sunt, de asemenea, incluse ca standard pentru a evita oboseala și a economisi timp. Multe alte echipamente și detalii de performanță sunt, de asemenea, impresionante, cum ar fi ingineria optimizată a arzătorului, cele 2 rezervoare de detergent, conceptul de mobilitate, tehnologia extinsă de siguranță, operarea simplă cu un singur comutator sau opțiunile inteligente de depozitare a accesoriilor.