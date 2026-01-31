Datorită componentelor sale fiabile, aparatul de curățare cu apă caldă de înaltă presiune HDS 9/20-4 M Classic de la Kärcher strălucește prin cea mai simplă utilizare, ușurința de întreținere și cele mai bune rezultate de curățare. Pompa robustă cu arbore cotit, protejată de contaminare de un filtru de apă, și motorul electric cu 4 poli, cu turație redusă, asigură performanțe ridicate și o funcționare de lungă durată. Datorită designului deschis, toate componentele esențiale sunt foarte ușor de accesat, în timp ce protecția maximă este asigurată de un cadru tubular robust din oțel. Acest lucru face ca HDS 9/20-4 M Classic să fie potrivit pentru cele mai dificile aplicații în condiții dificile, cum ar fi pe șantierele de construcții sau în agricultură. Cârligele integrate pentru macara și roțile mari, rezistente la perforații, facilitează transportul către și de pe șantier. Aparatul din clasa de mijloc este echipat, de asemenea, cu pistolul de înaltă presiune Classic, cu o rezistență ridicată la uzură, cu un rezervor de combustibil de 30 de litri pentru aplicații de curățare de foarte lungă durată și cu opțiuni practice pentru depozitarea accesoriilor, ca dotare standard.