Murdaria uleioasa si grasimile sunt cel mai eficient curatate la temperaturi inalte. Aparatul de curatat cu apa calda sub presiune E 8/16-4 M asigura o temperatura maxima de lucru de 85 ° C , fiind echipat optim pentru astfel de operatiuni, cu o temperatura constanta de 45 ° C datorita functiei Servo Control si camerei de incalzire rapida. Accesoriile inovative ale aparatului de curatare cu incalzire electrica includ noul pistol EASY!Force si sistemul EASY!Lock cu conectori cu eliberare rapida: in timp ce pistolul EASY!Force utilizeaza reculul jetului de presiune pentru a reduce la zero forta de sustinere, sistemul EASY!Lock de conectori cu eliberare rapida permite manevrarea care este de 5 ori mai rapida decat cea cu conectori prin insurubare, fara a pierde nimic din rezistenta sau durata de viata. Aparatul de curatat HDS E 8/16-4 M impresioneaza si prin consumul de energie foarte eficient. Aceasta, mai ales, datorita noii izolatii de inalta calitate a boilerului ce reduce consumul in modul stand-by pana la 40% si modului patentat eco!efficiency ce permite aparatului sa lucreze automat in mod economic la 60° C.