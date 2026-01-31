Aparat de spalat cu presiune profesional HDS-E 8/16-4 M 12 kW
La modelul nostru HDS 8/16-4 M - aparat de curatat cu presiune cu apa calda, izolatia boilerului reduce consumul de electricitate necesar incalzirii (12 kW) in modul standard cu pana la 40%.
Murdaria uleioasa si grasimile sunt cel mai eficient curatate la temperaturi inalte. Aparatul de curatat cu apa calda sub presiune E 8/16-4 M asigura o temperatura maxima de lucru de 85 ° C , fiind echipat optim pentru astfel de operatiuni, cu o temperatura constanta de 45 ° C datorita functiei Servo Control si camerei de incalzire rapida. Accesoriile inovative ale aparatului de curatare cu incalzire electrica includ noul pistol EASY!Force si sistemul EASY!Lock cu conectori cu eliberare rapida: in timp ce pistolul EASY!Force utilizeaza reculul jetului de presiune pentru a reduce la zero forta de sustinere, sistemul EASY!Lock de conectori cu eliberare rapida permite manevrarea care este de 5 ori mai rapida decat cea cu conectori prin insurubare, fara a pierde nimic din rezistenta sau durata de viata. Aparatul de curatat HDS E 8/16-4 M impresioneaza si prin consumul de energie foarte eficient. Aceasta, mai ales, datorita noii izolatii de inalta calitate a boilerului ce reduce consumul in modul stand-by pana la 40% si modului patentat eco!efficiency ce permite aparatului sa lucreze automat in mod economic la 60° C.
Caracteristici si beneficii
Eficienta energetica speciala cu economie de costuri
- Datorita materialelor izolante se economiseste pana la 40% energie in modul standby.
- Mod unic eco-eficiency
Temperatura de lucru deosebit de mare
- Rezervor mare de apa (max. 85 °C).
- Până la 30 °C în funcționare continuă
Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock
- In sfârșit - lucrezi fără să obosești: pistolul de înaltă presiune EASY!Force
- EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare.
Regulator Servo Control
- Pentru o temperatura a apei considerabil mai mare la accesorii
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|3
|Tensiune (V)
|400
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit transportat (l/h)
|300 - 760
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Temperatura maxima (la alimentare 12°C) (°C)
|min. 30 - max. 85
|Putere (kW)
|17,5
|Cablu de racordare (m)
|5
|Capacitate de încălzire (kW)
|12
|Greutatea cu accesorii (kg)
|119,7
|Greutate cu ambalaj (kg)
|130,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Pachet de livrare
- Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced
- Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
- Specificații furtun de înaltă presiune: DN 6, 250 bar
- Lance de pulverizare: 1050 mm
- Duză de putere
Echipament
- Incalzitor electric fara emisii
- Bara de comanda cu afisaj luminos
- Presiune de decuplare
- 2 rezervoare pentru detergenti
- Regulator Servo Control
Domenii de intrebuintare
- Incalzirea electrica a curatitorului cu apa calda sub presiune pentru utilizarea in spatii inchise, fara emisii de gaze
