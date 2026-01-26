Aparat de spalat cu presiune profesional HDS-E 8/16-4 M 24 kW
Aparatul de curatat cu apa calda sub presiune incalzit electric HDS E 8/16-4 M impresioneaza cu randament de incalzire de 24kW si o mare eficienta oriunde gazele de evacuare nu sunt permise.
Cu un consum redus de resurse, dar in acelasi timp foarte puternic: Aparatul de curatat cu apa calda sub presiune incalzit electric HDS E 8/16-4 M impresioneaza cu randament de incalzire de 24kW si o temperatura maxima de lucru de 85 ° C. Inovatoarea izolatie a boilerului cu care este dotat, reduce consumul in modul stand-by pana la 40%. Cand modul eco!efficiency este activat, Aparatul de curatat cu apa sub presiune comuta automat la operarea cu apa la temperatura de 60° C, ce este suficient pentru majoritatea sarcinilor de curatare. Daca, totusi, murdaria foarte uleioasa trebuie indepartata se poate seta la temperatura de lucru maxima. Cu functia Servo Control este usor de pastrat o temperatura de pana la 70° C, chiar la utilizare continua. Accesorii suplimentare ca pistolul EASY!Force ce utilizeaza reculul jetului de presiune pentru a reduce la zero forta de sustinere, sistemul EASY!Lock de conectori cu eliberare rapida permite manevrarea de 5 ori mai rapida decat cea cu conectori prin insurubare, completeaza dotarile extraordinare ale pachetului.
Caracteristici si beneficii
Eficienta energetica speciala cu economie de costuri
- Datorita materialelor izolante se economiseste pana la 40% energie in modul standby.
- Mod unic eco-eficiency
Temperatura de lucru deosebit de mare
- Rezervor mare de apa (max. 85 °C).
- Până la 45°C în funcționarea continuă la sarcină maximă sau 70°C cu regulatorul Servo Control.
Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock
- In sfârșit - lucrezi fără să obosești: pistolul de înaltă presiune EASY!Force
- EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare.
Regulator Servo Control
- Pentru o temperatura a apei considerabil mai mare la accesorii
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|3
|Tensiune (V)
|400
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit transportat (l/h)
|300 - 760
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Temperatura maxima (la alimentare 12°C) (°C)
|min. 45 - max. 85
|Putere (kW)
|29,5
|Cablu de racordare (m)
|5
|Capacitate de încălzire (kW)
|24
|Greutatea cu accesorii (kg)
|122,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|133,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Pachet de livrare
- Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced
- Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
- Specificații furtun de înaltă presiune: DN 6, 250 bar
- Lance de pulverizare: 1050 mm
- Duză de putere
Echipament
- Incalzitor electric fara emisii
- Bara de comanda cu afisaj luminos
- Presiune de decuplare
- 2 rezervoare pentru detergenti
- Regulator Servo Control
Domenii de intrebuintare
- Incalzirea electrica a curatitorului cu apa calda sub presiune pentru utilizarea in spatii inchise, fara emisii de gaze
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.