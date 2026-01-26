Cu un consum redus de resurse, dar in acelasi timp foarte puternic: Aparatul de curatat cu apa calda sub presiune incalzit electric HDS E 8/16-4 M impresioneaza cu randament de incalzire de 24kW si o temperatura maxima de lucru de 85 ° C. Inovatoarea izolatie a boilerului cu care este dotat, reduce consumul in modul stand-by pana la 40%. Cand modul eco!efficiency este activat, Aparatul de curatat cu apa sub presiune comuta automat la operarea cu apa la temperatura de 60° C, ce este suficient pentru majoritatea sarcinilor de curatare. Daca, totusi, murdaria foarte uleioasa trebuie indepartata se poate seta la temperatura de lucru maxima. Cu functia Servo Control este usor de pastrat o temperatura de pana la 70° C, chiar la utilizare continua. Accesorii suplimentare ca pistolul EASY!Force ce utilizeaza reculul jetului de presiune pentru a reduce la zero forta de sustinere, sistemul EASY!Lock de conectori cu eliberare rapida permite manevrarea de 5 ori mai rapida decat cea cu conectori prin insurubare, completeaza dotarile extraordinare ale pachetului.