Aparat de spalat cu presiune profesional HDS-E 8/16-4 M 36 kW
Cu o mare putere de incalzire de 36kW, aparatul de curatat nostru cu apa calda sub presiune HDS E 8/16-4 M cu incalzire electrica este cel mai puternic model din clasa sa. Este dotat cu pistol de presiune EASY!Force.
Acolo unde gazele evacuate sunt interzise, aparatul de curatat cu apa sub presiune cu incalzire electrica este optiunea perfecta. Cu un randament de incalzire de 36kW, modelul HDS E 8/16-4 M este cel mai puternic din clasa sa si in acelasi timp foarte eficient din punct de vedere energetic. Acest randament este posibil datorita modului patentat eco!efficiency - ce reduce temperatura de lucru de la 85° C la 60° C - cat si noii izolatii a boilerului ce permite reducerea consumului cu pana la 40 % in modul stand-by. Temperatura inalta de pana la 85° C poate fi mentinuta la operare continua datorita functiei Servo Control. Accesoriile inovative ale aparatului de curatare cu incalzire electrica includ noul pistol EASY!Force si sistemul EASY!Lock cu conectori cu eliberare rapida: in timp ce pistolul EASY!Force utilizeaza reculul jetului de presiune pentru a reduce la zero forta de sustinere, sistemul EASY!Lock de conectori cu eliberare rapida permite manevrarea care este de 5 ori mai rapida decat cea cu conectori prin insurubare, fara a pierde nimic din rezistenta sau durata de viata.
Caracteristici si beneficii
Eficienta energetica speciala cu economie de costuri
- Datorita materialelor izolante se economiseste pana la 40% energie in modul standby.
- Mod unic eco-eficiency
Temperatura de lucru deosebit de mare
- Rezervor mare de apa (max. 85 °C).
- Pana la 58 °C in mod de operare continuu cu solicitare continua sau 80 °C prin Servo Control.
Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock
- In sfârșit - lucrezi fără să obosești: pistolul de înaltă presiune EASY!Force
- EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare.
Regulator Servo Control
- Pentru o temperatura a apei considerabil mai mare la accesorii
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|3
|Tensiune (V)
|400
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit transportat (l/h)
|300 - 760
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Temperatura maxima (la alimentare 12°C) (°C)
|min. 58 - max. 85
|Putere (kW)
|41,5
|Cablu de racordare (m)
|5
|Capacitate de încălzire (kW)
|36
|Greutatea cu accesorii (kg)
|123,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|134,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Pachet de livrare
- Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced
- Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
- Specificații furtun de înaltă presiune: DN 6, 250 bar
- Lance de pulverizare: 1050 mm
- Duză de putere
Echipament
- Incalzitor electric fara emisii
- Bara de comanda cu afisaj luminos
- Presiune de decuplare
- 2 rezervoare pentru detergenti
- Regulator Servo Control
Domenii de intrebuintare
- Incalzirea electrica a curatitorului cu apa calda sub presiune pentru utilizarea in spatii inchise, fara emisii de gaze
Accesorii
Detergenti
