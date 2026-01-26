Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 12/18-4 S
Puternicul aparat de curatat cu apa fierbinte sub presiune HDS 12/18-4 S ofera un debit mare si un arzator optimizat pentru utilizare economica.
HDS 12/18-4 S: acest aparat de baza din clasa Super de la Karcher a aparatelor de curatat cu apa calda sub presiune este caracterizat de un debit mare, ceea ce permite folosirea lui cu 2 lancii de pulverizare. Pistolul EASY!Force HD foloseste forta de recul a jetului , pentru a reduce forta de sustinere din partea operatorului la zero.Aparatul de curatat cu inalta presiune se foloseste intuitiv fiind usor de transportat si datorita modului eco!efficiency, arzatorului imbunatatit si dozarii precise a detergentului este in acelasi timp foarte eficient si prietenos cu mediul.Tehnologia patentata a duzei, pompa axiala cu 3 pistoane ceramice si suflanta turbo, alaturi de alte accesorii, asigura un randament de curatare deosebit, in timp ce siguranta utilizarii este asigurata mereu prin monitorizarea precisa a evacuarii.Sasiul puterniceste rezistent la coroziune si la utilizari dificile datorita constructiei simple. Acest fapt permite acces usor la componentele importante si asigura recuperarea cu usurinta in orice moment a datelor de utilizare.
Caracteristici si beneficii
Eficiență ridicată
- În treapta ECO aparatul lucrează în zona de temperatură de cea mai mare rentabilitate (60 °C) - și asta la debit maxim al apei
- Printr-o adaptare optimă a ciclurilor de ardere consumul de combustibil este redus cu pana la 20% fata de consumul normal
Fiabilitate
- Sistem de amortizare soft (SDS) compenseaza vibratiile si varfurile de presiune in sistemul de inalta presiune
- Filtru fin de apă, mare, ușor accesibil, pentru protejarea pompei contra particulelor de praf din apă.
- Acces la datele tehnice ale aparatului pentru timp de utilizare si intervalele service necesare
Eficiență maximă
- Tehnologie cu arzătoare încercate și testate, cu eficiență ridicată.
- Motor electric în 4 poli cu pompa axiala cu 3 pistoane
Depozitare
- Compartiment de depozitare spațios pentru agenți de curățare, mănuși sau instrumente.
- La indemna pentru stangaci si dreptaci precum si pentru functionare cu doua lance
Dozarea detergentului
- Ventilul pentru dozare exacta asigura un consum scazut
- Permutare simpla intre rezervorul 1 si 2 de detergent
- La pozitia 0 se deruleaza automat clatirea
Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock
- In sfârșit - lucrezi fără să obosești: pistolul de înaltă presiune EASY!Force
- EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|3
|Tensiune (V)
|400
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit transportat (l/h)
|600 - 1200
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Temperatura maxima (la alimentare 12°C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Consumul de ulei de încălzire, încărcare maximă (kg/h)
|7,7
|Consumul de ulei de încălzire, eficiența ecologică (kg/h)
|6,2
|Putere (kW)
|8,4
|Cablu de racordare (m)
|5
|Rezervor combustibil (l)
|25
|Greutatea cu accesorii (kg)
|178
|Greutate cu ambalaj (kg)
|190
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Pachet de livrare
- Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced
- Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
- Tip furtun de înaltă presiune: Durata de viata lunga
- Specificații furtun de înaltă presiune: DN 8, 400 bari
- Lance de pulverizare: 1050 mm
- Duză de putere
- Regulator Servo Control
Echipament
- Presiune de decuplare
- Opţiune pentru utilizarea lancei cu nr. 2
- Pol-stecher de perete(3~)
- Sistem de amortizare soft (SDS)
- Electronica de service cu afişaj cu led-uri
- 2 rezervoare pentru detergenti
- Protecție împotriva funcționării pe uscat
Domenii de intrebuintare
- Curățarea vehiculelor
- Curatarea aparatelor si masinilor
- Curățarea atelierelor
- Curățarea de zone exterioare
- Curățarea rezervoarelor
- Curatarea fatadelor
- Curățarea bazinelor
- Curatarea de stadioane sportive
- Curatare in cadrul proceselor de productie
- Curatarea de instalatii de productie
