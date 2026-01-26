HDS 12/18-4 S: acest aparat de baza din clasa Super de la Karcher a aparatelor de curatat cu apa calda sub presiune este caracterizat de un debit mare, ceea ce permite folosirea lui cu 2 lancii de pulverizare. Pistolul EASY!Force HD foloseste forta de recul a jetului , pentru a reduce forta de sustinere din partea operatorului la zero.Aparatul de curatat cu inalta presiune se foloseste intuitiv fiind usor de transportat si datorita modului eco!efficiency, arzatorului imbunatatit si dozarii precise a detergentului este in acelasi timp foarte eficient si prietenos cu mediul.Tehnologia patentata a duzei, pompa axiala cu 3 pistoane ceramice si suflanta turbo, alaturi de alte accesorii, asigura un randament de curatare deosebit, in timp ce siguranta utilizarii este asigurata mereu prin monitorizarea precisa a evacuarii.Sasiul puterniceste rezistent la coroziune si la utilizari dificile datorita constructiei simple. Acest fapt permite acces usor la componentele importante si asigura recuperarea cu usurinta in orice moment a datelor de utilizare.