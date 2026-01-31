Fiind una dintre cele mai puternice mașini din clasa super Kärcher, aparatul de curățare cu apă caldă de înaltă presiune HDS 13/20-4 S impresionează cu cele mai bune rezultate de curățare în cele mai dure condiții de funcționare. Componentele de înaltă calitate, cum ar fi motorul electric de viteză redusă, cu 4 poli, răcit cu apă și pompa axială robustă cu 3 pistoane și piston ceramic asigură calitate maximă, în timp ce modul economic eco!eficiency asigură o eficiență maximă. Foarte ușor de operat și întreținut, proiectat ergonomic și ușor de transportat, HDS 13/20-4 S are un punctaj foarte bun și în ceea ce privește ușurința în utilizare. Acest lucru este subliniat nu în ultimul rând de pistolul cu declanșare EASY!Force Advanced HP cu economisire a energiei, cu servocomandă și lance de pulverizare lungă de 1050 de milimetri, cu tehnologie patentată a duzei. Tehnologia optimizată a arzătorului, 2 rezervoare de detergent, tehnologia extinsă de siguranță, elementele de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock care economisesc timp și opțiunile sofisticate de depozitare a accesoriilor completează pachetul de echipamente generos al mașinii.