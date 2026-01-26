Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 5/11 U
Aparatul de curăţat cu înaltă presiune cu apă caldă HDS 5/11 U este un model de nivel de bază la un preţ accesibil, cu un design vertical inovator pentru mobilitate şi ergonomie remarcabile.
Modelul de bază HDS 5/11 U din clasa de bază de aparate de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă impresionează prin designul său vertical elegant şi inovator. Acest tip de design orizontal al aparatului are drept rezultat o greutate redusă și dimensiuni foarte compacte. Acest lucru face ca aparatul să fie foarte ușor de transportat în autoturisme, și datorită roților mari și mânerului de împingere foarte mobil pe suprafețe neuniforme. O performanță de curățare extrem de eficientă este garantată de combinația dintre tehnologia brevetată a duzei, turbo suflantă și pompa cu eficiență crescută. Cu pistolul de înaltă presiune EASY!Force, care utilizează forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce forța de reținere a operatorului la zero, precum și racordurile cu eliberare rapidă EASY!Lock, care fac configurarea și dezmembrarea de cinci ori mai rapide decât în cazul racordurilor convenționale filetate, aparatul este foarte comod în utilizare. Operarea ușoară și opțiunile de depozitare a furtunului și a lăncii de pulverizare sunt suplimentări ale echipamentul extins al mașinii.
Caracteristici si beneficii
Design vertical inovativ
Filtru fin pentru apă
Design compact
Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit transportat (l/h)
|450
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|110 / 11
|Temperatură (°C)
|max. 80
|Putere (kW)
|2,2
|Consumul de ulei de încălzire, încărcare maximă (kg/h)
|2,4
|Rezervor combustibil (l)
|6,5
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|68,9
|Greutate cu ambalaj (kg)
|77,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|618 x 618 x 994
Pachet de livrare
- Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced
- Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
- Lance de pulverizare: 840 mm
Echipament
- Presiune de decuplare
Domenii de intrebuintare
- Curățarea vehiculelor
- Curatarea aparatelor si masinilor
- Curățarea atelierelor
- Curățarea de zone exterioare
- Curățarea rezervoarelor
- Curatarea fatadelor
- Curățarea bazinelor
- Curatarea de stadioane sportive
- Curatare in cadrul proceselor de productie
- Curatarea de instalatii de productie
