Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 5/15 UX

HDS 5/15 UX - aparat de curatat cu apa calda sub presiune cu tambur si 15 m furtun. Foarte compact, ergonomic, design vertical cu putere exceptionala.

HDS 5/15 UX: modelul de baza din clasa aparatelor de curatat cu apa calda sub presiune impresioneaza prin designul sau inovativ si vertical. Acest tip de design se remarca prin dimensiuni si greutate reduse. Acest fapt face ca aparatul sa fie foarte usor de transportat in masinile de familie si - gratie rotilor mari si manerului- sa fie foarte manevrabil chiar si pe teren dificil. Un randament de curatare extrem de mare este asigurat de combinatia dintre tehnologia patentata a duzelor, suflanta turbo, si randamentul imbunatatit al pompei. Cu pistolul de inalta presiune EASY!Force high-pressure gun, care utilizeaza forta de recul al jetului pentru a reduce la zero forta de sustinere din partea operatorului, cat si cu sistemul de conectori EASY!Lock, ce permite montarea si demontarea cu de pana la cinci ori mai repede fata de conectorii prin insurubare. Usor de utilizat, dotat cu tambur, lance de pulverizare sifurtun de presiune de 15m.

Caracteristici si beneficii
Tambur pentru furtun integrat
Tambur pentru furtun integrat
Depozitare confortabila si sigura a furtunului pentru inalta presiune Garanteaza actionarea ergonomica Timp de pregatire redus
Design vertical inovativ
Design vertical inovativ
Transport usor pentru trepte sau denivelari Roti mari pentru suprafete neatasate
Filtru fin pentru apă
Filtru fin pentru apă
Protectie eficienta a pompei de inalta presiune impotriva murdaririi Extragere usoara din afara
Design compact
  • Transport si depozitare in spațiu redus
  • Pompa protejata impotriva scurgerii si rezervor de combustibil pentru transport in pozitie orizontala
  • Ideal si pentru vehicule de service mai mici
Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock
  • In sfârșit - lucrezi fără să obosești: pistolul de înaltă presiune EASY!Force
  • EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Numărul fazelor de curent (Ph) 1
Tensiune (V) 230
Frecvență (Hz) 50
Debit transportat (l/h) 450
Presiune de lucru (bar/MPa) 150 / 15
Temperatură (°C) max. 80
Putere (kW) 2,7
Consumul de ulei de încălzire, încărcare maximă (kg/h) 2,4
Rezervor combustibil (l) 6,5
Culoarea antracit
Greutatea cu accesorii (kg) 80,5
Greutate cu ambalaj (kg) 89,7
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 618 x 1163 x 994

Pachet de livrare

  • Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced
  • Lungime furtun de înaltă presiune: 15 m
  • Lance de pulverizare: 840 mm

Echipament

  • Tambur furtun de înaltă presiune - integrat
  • Presiune de decuplare
Domenii de intrebuintare
  • Curățarea vehiculelor
  • Curatarea aparatelor si masinilor
  • Curățarea atelierelor
  • Curățarea de zone exterioare
  • Curățarea rezervoarelor
  • Curatarea fatadelor
  • Curățarea bazinelor
  • Curatarea de stadioane sportive
  • Curatare in cadrul proceselor de productie
  • Curatarea de instalatii de productie
