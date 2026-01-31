Aparatul de curatat cu apa calda sub presiune HDS 1000 Be pentru utilizare intensiva oriunde alimentarea cu electricitate nu este posibila. Motorul pe benzina Honda cu pornire electrica si reducerea automata a vitezei in timpul pauzelor asigura maxima independenta, iar cadrul rezistent ce protejeaza componentele poate fi folosit pentru incarcarea cu macaraua sau stivuitorul. Toate componenntele sunt alcatuite din materiale de inalta calitate. Pompa de mare presiune, de exemplu, este dotata cu un capac al cilindrului din alama, valve de otel inoxidabil si pistoane de inox acoperite cu crom-nichel. Inovatoarele sisteme ca noul pistol EASY!Force si sistemul EASY!Lock cu conectori cu eliberare rapida: in timp ce pistolul EASY!Force utilizeaza reculul jetului de presiune pentru a reduce la zero forta de sustinere, sistemul EASY!Lock de conectori cu eliberare rapida permite manevrarea care este de 5 ori mai rapida decat cea cu conectori prin insurubare, fara a pierde nimic din rezistenta sau durata de viata. Reglarea presiunii si a debitului de apa prin functia Servo Control direct de pe pistolul cu presiune se face in mod optim pentru diferitele sarcini de curatare.