Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 1000 Be
Independent de o sursa externa de alimentare: Aparatul de curatat cu apa calda sub presiune HDS 1000 Be cu motor pe benzina Honda si pornire electrica. Conceput pentru utilizare intensa si pentru incarcare cu ajutorul macaralei.
Aparatul de curatat cu apa calda sub presiune HDS 1000 Be pentru utilizare intensiva oriunde alimentarea cu electricitate nu este posibila. Motorul pe benzina Honda cu pornire electrica si reducerea automata a vitezei in timpul pauzelor asigura maxima independenta, iar cadrul rezistent ce protejeaza componentele poate fi folosit pentru incarcarea cu macaraua sau stivuitorul. Toate componenntele sunt alcatuite din materiale de inalta calitate. Pompa de mare presiune, de exemplu, este dotata cu un capac al cilindrului din alama, valve de otel inoxidabil si pistoane de inox acoperite cu crom-nichel. Inovatoarele sisteme ca noul pistol EASY!Force si sistemul EASY!Lock cu conectori cu eliberare rapida: in timp ce pistolul EASY!Force utilizeaza reculul jetului de presiune pentru a reduce la zero forta de sustinere, sistemul EASY!Lock de conectori cu eliberare rapida permite manevrarea care este de 5 ori mai rapida decat cea cu conectori prin insurubare, fara a pierde nimic din rezistenta sau durata de viata. Reglarea presiunii si a debitului de apa prin functia Servo Control direct de pe pistolul cu presiune se face in mod optim pentru diferitele sarcini de curatare.
Caracteristici si beneficii
Confort de manuire extraordinarOprire automata a arzatoarelor in cazul lipsei de apa, protectie impotriva supraincalzirii Pistolul manual ergonomic Easy-Press reduce forta de sustinere necesara
Eficienta maximaArzator de inalta performanta cu serpentina de incalzire si ardere continua fara gaze de esapament Pentru inlaturarea crustelor intarite Doua rezervoare integrate motorina si benzina permit functionarea indelungata
Motor puternic pe benzinăRespectă cerințele standardului privind emisiile de eșapament ETAPA V. Electrostart pentru pornirea simpla fara efort
Operare extrem de simpla
- Turatia este redusa utomat in cazul actionarii in stand-by. Astfel, se protejeaza motorul si se economiseste in acelasi timp energie.
- Încărcarea cu macara este posibilă datorită cadrului robust din oțel tubular.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Debit transportat (l/h)
|450 - 900
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|40 - 210 / 4 - 21
|Temperatura maxima (la alimentare 12°C) (°C)
|min. 80 - max. 98
|Consumul de ulei de încălzire, încărcare maximă (kg/h)
|5,6
|Rezervor combustibil (l)
|34
|Combustibili
|Benzina / Motorină
|Angrenaj
|Benzina
|Producator motoare
|Honda
|Tipul motorului
|GX 390
|numărul de utilizatori simultani
|1
|Mobilitate
|Staționar
|Greutatea cu accesorii (kg)
|175,7
|Greutate cu ambalaj (kg)
|181,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1100 x 750 x 785
Pachet de livrare
- Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced
- Duză de putere
- Regulator Servo Control
Echipament
- Lungime furtun de înaltă presiune: 15 m
- Tip furtun de înaltă presiune: Calitate premium
- Specificații furtun de înaltă presiune: ID 8, 315 bar
- Cadru de protectie Cage
- Pornire electrica
- Cadru stabil din teava de otel pentru incarcarea cu macaraua
