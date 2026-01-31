Datorita numeroaselor sale accesorii, puternicul motor diesel Yanmar si cadrul de tevi rezistent, Aparatul de curatat nostru cu apa calda sub presiune HDS 1000 De poate face fata provocarilor la care alte aparate esueaza. Componentele de inalta calitate - pompa de mare presiune, de exemplu, este dotata cu un capac al cilindrului din alama, valve de otel inoxidabil si pistoane de inox acoperite cu crom-nichel. Inovatoarele sisteme ca noul pistol EASY!Force si sistemul EASY!Lock cu conectori cu eliberare rapida: in timp ce pistolul EASY!Force utilizeaza reculul jetului de presiune pentru a reduce la zero forta de sustinere, sistemul EASY!Lock de conectori cu eliberare rapida permite manevrarea care este de 5 ori mai rapida decat cea cu conectori prin insurubare, fara a pierde nimic din rezistenta sau durata de viata. Dotarile complete de siguranta, ce constau din plutitor cu protectie integrata impotriva calcifierii (DGT) ce asigura separarea de la reteaua de apa potabila, numeroase valve de siguranta, cat si protectia la lipsa apei, uleiului si combustibilului permit ca aparatul sa fie gata de folosire oricand. Un cadru rezistent protejeaza componentele si face transportul mai usor.