Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 1000 De
Pistolul inovator de inalta presiune EASY!Force este o componenta standard a Aparatul de curatatui cu apa calda sub presiune HDS 1000 De. Cadru rezistent pentru ridicare cu macaraua sau stivuitorul.
Datorita numeroaselor sale accesorii, puternicul motor diesel Yanmar si cadrul de tevi rezistent, Aparatul de curatat nostru cu apa calda sub presiune HDS 1000 De poate face fata provocarilor la care alte aparate esueaza. Componentele de inalta calitate - pompa de mare presiune, de exemplu, este dotata cu un capac al cilindrului din alama, valve de otel inoxidabil si pistoane de inox acoperite cu crom-nichel. Inovatoarele sisteme ca noul pistol EASY!Force si sistemul EASY!Lock cu conectori cu eliberare rapida: in timp ce pistolul EASY!Force utilizeaza reculul jetului de presiune pentru a reduce la zero forta de sustinere, sistemul EASY!Lock de conectori cu eliberare rapida permite manevrarea care este de 5 ori mai rapida decat cea cu conectori prin insurubare, fara a pierde nimic din rezistenta sau durata de viata. Dotarile complete de siguranta, ce constau din plutitor cu protectie integrata impotriva calcifierii (DGT) ce asigura separarea de la reteaua de apa potabila, numeroase valve de siguranta, cat si protectia la lipsa apei, uleiului si combustibilului permit ca aparatul sa fie gata de folosire oricand. Un cadru rezistent protejeaza componentele si face transportul mai usor.
Caracteristici si beneficii
Confort de manuire extraordinar
Eficienta maxima
Motor economic diesel
Operare extrem de simpla
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Debit transportat (l/h)
|450 - 900
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|40 - 200 / 4 - 20
|Temperatura maxima (la alimentare 12°C) (°C)
|min. 80 - max. 98
|Consumul de ulei de încălzire, încărcare maximă (kg/h)
|5,6
|Dimensiune duză
|048
|Rezervor combustibil (l)
|34
|Combustibili
|Motorină
|Angrenaj
|Motorină
|Producator motoare
|Yanmar
|Tipul motorului
|L 100 V
|numărul de utilizatori simultani
|1
|Mobilitate
|Staționar
|Greutatea cu accesorii (kg)
|188,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|194,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1100 x 750 x 785
Pachet de livrare
- Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced
- Duză de putere
- Regulator Servo Control
Echipament
- Lungime furtun de înaltă presiune: 15 m
- Tip furtun de înaltă presiune: Calitate premium
- Specificații furtun de înaltă presiune: ID 8, 315 bar
- Cadru de protectie Cage
- Pornire electrica
- Cadru stabil din teava de otel pentru incarcarea cu macaraua
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.