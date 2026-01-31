Cu un volum de apă de 800 litri pe oră și o presiune de lucru de 200 bar, curățitorul de înaltă presiune HDS 8/20 G face față chiar și celor mai solicitante aplicații de curățare din domeniul construcțiilor, în zonele municipale sau pentru prestatorii de servicii din domeniile anterior menționate. Deține un motor puternic pe benzină, ceea ce face ca o sursă de alimentare externă să nu fie necesară. Aparatul elimină chiar și murdăria persistentă cauzată, spre exemplu, de graffiti. Acest lucru este asigurat de tehnologia de ardere extrem de eficientă și durabilă, precum și de o pompă de arbore cotit robust. Un rezervor integrat de 20 de litri asigură timp de rulare lung. Pentru a proteja toate componentele sale importante, HDS 8/20 G este echipat cu o serie de tehnologii de siguranță, cum ar fi o supapă de siguranță termică, un filtru de apă încăpător, monitorizarea temperaturii de evacuare și Soft Damping System (SDS). Ergonomia, mobilitatea, puterea și ușurința în utilizare sunt asigurate, printre alți factori, de anvelope rezistente la perforare, role de direcție și frână de parcare, mânerele, comutatorul selector cu un singur buton și un cadru robust din oțel tubular. Accesoriile, cum ar fi furtunul și lancea de înaltă presiune, pot fi depozitate ușor direct pe mașină.