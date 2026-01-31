Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 8/20 G
Aparatul de înaltă presiune HDS 8/20 G cu motor pe benzină, pompă cu arbore cotit robust și tehnologie eficientă a arzătorului pentru aplicații de curățare dificile - fără a fi nevoie de o sursă de alimentare.
Cu un volum de apă de 800 litri pe oră și o presiune de lucru de 200 bar, curățitorul de înaltă presiune HDS 8/20 G face față chiar și celor mai solicitante aplicații de curățare din domeniul construcțiilor, în zonele municipale sau pentru prestatorii de servicii din domeniile anterior menționate. Deține un motor puternic pe benzină, ceea ce face ca o sursă de alimentare externă să nu fie necesară. Aparatul elimină chiar și murdăria persistentă cauzată, spre exemplu, de graffiti. Acest lucru este asigurat de tehnologia de ardere extrem de eficientă și durabilă, precum și de o pompă de arbore cotit robust. Un rezervor integrat de 20 de litri asigură timp de rulare lung. Pentru a proteja toate componentele sale importante, HDS 8/20 G este echipat cu o serie de tehnologii de siguranță, cum ar fi o supapă de siguranță termică, un filtru de apă încăpător, monitorizarea temperaturii de evacuare și Soft Damping System (SDS). Ergonomia, mobilitatea, puterea și ușurința în utilizare sunt asigurate, printre alți factori, de anvelope rezistente la perforare, role de direcție și frână de parcare, mânerele, comutatorul selector cu un singur buton și un cadru robust din oțel tubular. Accesoriile, cum ar fi furtunul și lancea de înaltă presiune, pot fi depozitate ușor direct pe mașină.
Caracteristici si beneficii
Motor puternic pe benzinăPermite independența surselor externe de energie. Respectă cerințele standardului privind emisiile de eșapament ETAPA V. Pornire manuală de tragere convenabilă.
Mobilitate crescutăAnvelope mari, rezistente la perforare și rolă / rolă de direcție cu frână de parcare. Împingeți mânere pentru un transport simplu și manevrabilitate. Încărcarea cu macara este posibilă datorită cadrului robust din oțel tubular.
Design robust pentru cele mai grele locuri de muncăRama robustă din oțel tubular protejează mașina împotriva efectelor externe. Tehnologie dovedită de siguranță, cum ar fi supapa de siguranță termică și filtru de apă. Potrivit pentru încărcarea macaralei în sectorul construcțiilor de închirieri și construcții.
Conceptul de accesorii
- Depozitarea tuturor accesoriilor direct pe aparat.
- Pistol de înaltă presiune EASY!Force.
- Maner ergonomic si depozitare a furtunului
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Debit transportat (l/h)
|800
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|200 / 20
|Temperatura maxima (la alimentare 12°C) (°C)
|max. 80
|Temperatura de admisie (°C)
|30
|Consumul de ulei de încălzire, încărcare maximă (kg/h)
|5,9
|Rezervor combustibil (l)
|30
|Combustibili
|Motorină
|Angrenaj
|Benzina
|numărul de utilizatori simultani
|1
|Mobilitate
|Carucior
|Greutatea cu accesorii (kg)
|175
|Greutate cu ambalaj (kg)
|180
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1130 x 910 x 895
Pachet de livrare
- Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced
- Duză de putere
Echipament
- Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
- Tip furtun de înaltă presiune: Durata de viata lunga
- Specificații furtun de înaltă presiune: ID 8, 315 bar
- Cadru de protectie Cage
- Cadru stabil din teava de otel pentru incarcarea cu macaraua
Video
Domenii de intrebuintare
- Ideal pentru curățarea mașinilor sau a vehiculelor din sectoarele de construcții sau de transport
- Pentru utilizare de către profesioniștii de curățenie și autoritățile municipale pentru a îndepărta murdăria încăpățânată
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.