Soluția rentabilă pentru modernizarea aparatelor de curățat cu înaltă presiune fără încălzire existente: generatorul nostru de apă caldă HG 43 este compatibil cu orice dispozitiv de curățat de înaltă presiune de pe piață, indiferent dacă este sau nu un aparat Kärcher. Vechimea şi performanţa sunt irelevante în acest caz. Utilizarea apei calde pentru curățarea cu înaltă presiune aduce economii de detergent, accelerează semnificativ și îmbunătățește rezultatele de curățare și este benefică, în special în îndepărtarea murdăriei și a depunerilor de grăsimi și de uleiuri. În plus, presiunea de lucru poate fi redusă pentru a proteja suprafețele sensibile, păstrând în același timp aceeași performanța de curățare. Tehnologia avansată din punct de vedere tehnic a arzătorului, cu o putere de 43 kW asigură o eficiență ridicată cu valori scăzute ale emisiilor. Tehnologia noastră de siguranță încercată și testată, cu bloc de siguranță, cu un comutator de presiune, protecția împotriva absenței apei, împreună cu un sistem integrat Soft Damping System, de amortizare ușoară, pentru protejarea bobinei de încălzire împotriva vibrațiilor, asigură o durată lungă de viață. Toate componentele aparatului sunt proiectate pentru utilizare pe termen lung, în timp ce un cadru tubular stabil permite, de asemenea, utilizarea în condiții mai dure.