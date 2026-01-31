Când lucrezi cu aparate de curățat cu înaltă presiune, puteți obține rezultate de curățare cu 35% mai rapide și mai bune folosind apă caldă în comparație cu apa rece. Generatorul nostru de apă caldă HG 64 este o soluție rentabilă pentru modernizarea corespunzătoare a aparatului tău fără încălzire - indiferent de vechimea acestuia, de puterea sau chiar de producătorul său. Apa caldă dizolvă crustele de murdărie grasă și uleioasă mult mai eficient decât apa rece și, datorită acestui lucru, asigură economii de detergent. De asemenea, reduce semnificativ numărul bacteriilor și, pentru a proteja suprafețele sensibile, este posibilă reducerea presiunii de lucru, păstrând în același timp aceeași putere de curățare. Generatorul de apă caldă, care este protejat în mod eficient împotriva deteriorării de către un cadru tubular, este proiectat în consecință pentru o utilizare de lungă durată, dispune de un bloc de siguranță cu comutator de presiune, protecție împotriva lipsei apei și un arzător eficient, cu emisii reduse și de durată lungă de viață, cu o putere de 64 kW. În plus, un sistem integrat de amortizare Soft Damping System protejează eficient bobina de încălzire împotriva vibrațiilor și, astfel, crește durata de viață a acesteia.