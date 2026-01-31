Generator apa calda HG 64
Cu generatorul nostru de apă caldă HG 64 (putere de încălzire de 64 kW), puteți transforma în mod eficient, din punct de vedere al costurilor, orice aparat de curățat cu înaltă presiune cu apă rece într-un aparat de curățat cu apă caldă cu performanțe mai ridicate de curățare.
Când lucrezi cu aparate de curățat cu înaltă presiune, puteți obține rezultate de curățare cu 35% mai rapide și mai bune folosind apă caldă în comparație cu apa rece. Generatorul nostru de apă caldă HG 64 este o soluție rentabilă pentru modernizarea corespunzătoare a aparatului tău fără încălzire - indiferent de vechimea acestuia, de puterea sau chiar de producătorul său. Apa caldă dizolvă crustele de murdărie grasă și uleioasă mult mai eficient decât apa rece și, datorită acestui lucru, asigură economii de detergent. De asemenea, reduce semnificativ numărul bacteriilor și, pentru a proteja suprafețele sensibile, este posibilă reducerea presiunii de lucru, păstrând în același timp aceeași putere de curățare. Generatorul de apă caldă, care este protejat în mod eficient împotriva deteriorării de către un cadru tubular, este proiectat în consecință pentru o utilizare de lungă durată, dispune de un bloc de siguranță cu comutator de presiune, protecție împotriva lipsei apei și un arzător eficient, cu emisii reduse și de durată lungă de viață, cu o putere de 64 kW. În plus, un sistem integrat de amortizare Soft Damping System protejează eficient bobina de încălzire împotriva vibrațiilor și, astfel, crește durata de viață a acesteia.
Caracteristici si beneficii
Durabil și robustTehnologie probată în practică și foarte eficientă a arzătorului, „Fabricat în Germania”. Tehnologia de siguranță probată în practică de către Kärcher, garantează protecția optimă a aparatului și a utilizatorului. Cadrul tubular rigid oferă protecție în timpul utilizării continue în condiții grele.
Performanță crescută de curățare mulțumită apei fierbințiMicșorarea duratelor de curățare și reducerea costurilor cu manopera. Eficiență crescută la îndepărtarea uleiurilor, grăsimilor și a lubrifianților. Efect de distrugere a bacteriilor și protejarea suprafețelor delicate.
Deosebit de ușor de întreținutAcces facil la toate componentele care trebuie reparate și întreținute. Filtru de combustibil integrat și rezervor de combustibil detașabil pentru curățare.
Utilizare uşoară
- Operare intuitiva prin comutatorul selectiv mare cu un singur buton
- Mobilitate exemplară mulțumită roților de mari dimensiuni și a roții de virare cu frână de parcare.
- Depozitarea tuturor accesoriilor direct pe aparat.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Capacitate de încălzire (kW)
|64
|Temperatura maxima (la alimentare 12°C) (°C)
|max. 80
|55 ° C ∆ T @ (l/h)
|900
|Greutate fără accesorii (kg)
|124,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|136,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1000 x 850 x 1080
