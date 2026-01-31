Aspiratorul pentru brutarii sau cuptor NT 40/1 Tact Bs este un aparat foarte usor de utilizat, care este potrivit pentru utilizarea universala in brutarii si cofetarii. Foarte practic este filtrul plan tip evantai (optional) al noului aspirator, care ofera multe avantaje: * Utilizatorul poate aspira atat umed cat si uscat fara intreruperi pentru schimbarea filtrului deoarece filtrul este tot timpul pozitionat peste nivelul de apa si este rezistent la apa.Filtrul plan tip evantai creste volumul utilizabil a recipientului de 40 l, deoarece nu ajunge in interiorul recipientului. * Prin curatarea automata a filtrului Tact poate fi utilizata la maxim capacitatea totala a recipientului. Monitorizarea electronica a nivelului de umplere opreste de la sine turbina in cazul in care este atins nivelul maxim de umplere. Cu doua roti mari in spate si cele doua role pentru ghidaj in fata, aparatul robust este stabil si foarte mobil, si datorita greutatii scazute poate fi purtat fara probleme. Confort este oferit si de intrerupatorul mare pentru pornire / oprire si depozitarea cablului si a accesoriilor direct pe aparat.