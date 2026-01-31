Aspirator umed-uscat profesional NT 50/1 K
Caracteristici si beneficii
Pompa integrata pentru apa murdara
- Prin pompa de evacuare pot fi evacuate cantitati mari de lichide, astfel incat sa fie permisa utilizarea continua.
Furtun de evacuare
Accesorii de înaltă calitate
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit aer (l/s)
|74
|Vacuum (mbar)
|273
|Capacitate container (l)
|50
|Puterea motorului (W)
|1200
|Putere pompa de eliminare (W)
|1100
|Diametru nominal standard ( )
|ID 40
|Lungimea cablului (m)
|7,5
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|67
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|28
|Greutate cu ambalaj (kg)
|32,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|640 x 370 x 1045
Pachet de livrare
- Lungime furtun de aspirare: 4 m
- Tip furtun de aspirare: Rezistent la ulei
- Cot: Plastic
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 550 mm
- Material tuburi de aspirare: Oțel inoxidabil
- Lățime duză podea pentru murdărie umedă/uscată: 360 mm
- Duza pentru spații înguste
- Filtru pentru particule mari de murdărie
- Mâner de împingere
Echipament
- Furtun de evacuare
- Pompa de eliminare integrata
- Clasa de protecție: I
Domenii de intrebuintare
- Santiere de constructii
- Industrie
