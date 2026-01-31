Aspirator umed-uscat profesional NT 50/1 K

Caracteristici si beneficii
Pompa integrata pentru apa murdara
  • Prin pompa de evacuare pot fi evacuate cantitati mari de lichide, astfel incat sa fie permisa utilizarea continua.
Furtun de evacuare
Accesorii de înaltă calitate

Specificatii tehnice

Date tehnice

Numărul fazelor de curent (Ph) 1
Tensiune (V) 230
Frecvență (Hz) 50
Debit aer (l/s) 74
Vacuum (mbar) 273
Capacitate container (l) 50
Puterea motorului (W) 1200
Putere pompa de eliminare (W) 1100
Diametru nominal standard ( ) ID 40
Lungimea cablului (m) 7,5
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 67
Culoarea antracit
Greutate fără accesorii (kg) 28
Greutate cu ambalaj (kg) 32,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 640 x 370 x 1045

Pachet de livrare

  • Lungime furtun de aspirare: 4 m
  • Tip furtun de aspirare: Rezistent la ulei
  • Cot: Plastic
  • Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
  • Lungime tuburi de aspirare: 550 mm
  • Material tuburi de aspirare: Oțel inoxidabil
  • Lățime duză podea pentru murdărie umedă/uscată: 360 mm
  • Duza pentru spații înguste
  • Filtru pentru particule mari de murdărie
  • Mâner de împingere

Echipament

  • Furtun de evacuare
  • Pompa de eliminare integrata
  • Clasa de protecție: I
Domenii de intrebuintare
  • Santiere de constructii
  • Industrie
