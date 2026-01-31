Aspirator umed-uscat cu acumulator NT 22/1 Ap Bp L
Caracteristici si beneficii
Acumulator puternic Kärcher Battery + de 36 V cu capacitatea de 7,5 Ah
- Asigură o durată lungă de funcţionare de 31 de minute la putere maximă de aspirare.
Capac de protecţie eficient pentru compartimentul acumulatorului
- Protejează acumulatorul împotriva murdăriei și umidității. Cu vizor de inspecție.
Greutate redusă și dimensiuni compacte
- Aparatul poate fi transportat și depozitat ușor și comod.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Platforma bateriei.
|Platformă baterie 36 V
|Capacitate container (l)
|22
|Material container
|Plastic
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|70
|Debit aer (l/s)
|57
|Vacuum (mbar/kPa)
|152 / 15,2
|Puterea motorului (W)
|max. 575
|Diametru nominal standard ( )
|ID 35
|Numărul de baterii necesare. (Bucată)
|1
|Performanță per încărcare a bateriei (m²)
|approx. 150 (7,5 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|max. 31 (7,5 Ah) / max. 24 (6,0 Ah)
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid 80%/100%. (min)
|58 / 81
|Curent de încărcare. (A)
|6
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|8,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|11,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|401 x 372 x 499
Pachet de livrare
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
- Lungime furtun de aspirare: 1.9 m
- Tip furtun de aspirare: cu cot
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 505 mm
- Material tuburi de aspirare: Plastic
- Lățime duză podea pentru murdărie umedă/uscată: 300 mm
- Duza pentru spații înguste
- Filtru de tip evantai: Celuloză
Echipament
- Închidere automată la capacitate maximă de umplere
- Curațare filtru: Curățarea semiautomată a filtrelor Ap
- Clasa de protecție: III
Video
Domenii de intrebuintare
- Pentru curățarea locațiilor fără o sursă de alimentare
- Pentru curățarea zonelor foarte frecventate
Accesorii
Toate produse care se potrivesc cu acest tip de baterie
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.