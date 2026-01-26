Mic, puternic, fiabil, extrem de versatil și ușor: aspiratorul umed și uscat NT 22/1 Ap oferă rezultate impresionante în timpul lucrărilor de curățare ușoare și moderate într-o serie de aplicații comerciale. Datorită sistemului semi-automat de curățare a filtrului și filtrului de cartuș PES rezistent la umezeală, aceasta poate face față prafului, murdăriei grosiere și lichidelor fără efort. Conexiunea furtunului de aspirare atașată direct pe capul dispozitivului permite utilizarea maximă a capacității recipientului. Dimensiunile sale foarte compacte și greutatea redusă permit dispozitivului, care este, de asemenea, ușor de operat, să fie transportat convenabil și ușor.