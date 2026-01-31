Aspirator umed-uscat profesional NT 22/1 Ap Te
Perfect pentru comercianți: aspirator umed și uscat NT 22/1 Ap cu priză (cu funcție de pornire automată), putere mare de aspirare și sistem semi-automat de curățare. Aparat din gama de bază, compact, ușor.
Comercianţii vor ajunge să aprecieze cu adevărat acest mic centru de putere. Aspiratorul nostru umed și uscat NT 22/1 Ap Te are o priză de alimentare cu funcție de pornire automată, pentru alimentarea sculelor electrice, este foarte ușor și, din acest motiv, întotdeauna comod de transportat și impresionează în timpul lucrărilor de curățare ușoare până la moderate, cu puterea sa ridicată de aspirație. Fie că este vorba de praf, murdărie grosieră sau lichide: Mulțumită sistemului semi-automat de curățare a filtrului și filtrului cartuș PES rezistent la umiditate, acesta își desfășoară activitatea în mod fiabil și complet. Aici, racordul furtunului de aspirare integrat direct în capul dispozitivului permite utilizarea maximă a capacității containerului. Acest lucru înseamnă că NT 22/1 Ap Te ușor de utilizat și versatil este partenerul ideal pentru lucrările de instalare și renovare, curățarea clădirilor și multe alte aplicații comerciale.
Caracteristici si beneficii
Greutate redusă și dimensiuni compacte
Filtru tip cartuș din PES, rezistent la umezeală
Priză pentru scule electrice (cu pornire automată)
Adaptor pentru scule electrice
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Debit aer (l/s)
|72
|Vacuum (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Capacitate container (l)
|22
|Material container
|Plastic
|Puterea motorului (W)
|max. 1300
|Diametru nominal standard ( )
|ID 35
|Lungimea cablului (m)
|6
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|72
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|6,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|9,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|380 x 370 x 480
Pachet de livrare
- Lungime furtun de aspirare: 1.9 m
- Cot: Plastic
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 505 mm
- Material tuburi de aspirare: Oțel, cromat
- Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
- Material sac de filtrare: Pâslă
- Lățime duză podea pentru murdărie umedă/uscată: 300 mm
- Duza pentru spații înguste
- Filtru tip cartuș: PES
- Mufă de racord pentru uneltele electrice
Echipament
- Sistem automat de pornire/oprire pentru uneltele electrice
- Curațare filtru: Curățarea semiautomată a filtrelor Ap
- Clasa de protecție: I
- Rotile cu frână
Domenii de intrebuintare
- Dispozitiv ideal pentru lucrări de curățare ușoară până la moderată într-o serie de aplicații comerciale
- Potrivit pentru aspirarea umedă și uscată
