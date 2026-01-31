Comercianţii vor ajunge să aprecieze cu adevărat acest mic centru de putere. Aspiratorul nostru umed și uscat NT 22/1 Ap Te are o priză de alimentare cu funcție de pornire automată, pentru alimentarea sculelor electrice, este foarte ușor și, din acest motiv, întotdeauna comod de transportat și impresionează în timpul lucrărilor de curățare ușoare până la moderate, cu puterea sa ridicată de aspirație. Fie că este vorba de praf, murdărie grosieră sau lichide: Mulțumită sistemului semi-automat de curățare a filtrului și filtrului cartuș PES rezistent la umiditate, acesta își desfășoară activitatea în mod fiabil și complet. Aici, racordul furtunului de aspirare integrat direct în capul dispozitivului permite utilizarea maximă a capacității containerului. Acest lucru înseamnă că NT 22/1 Ap Te ușor de utilizat și versatil este partenerul ideal pentru lucrările de instalare și renovare, curățarea clădirilor și multe alte aplicații comerciale.