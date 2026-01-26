Aspirator umed-uscat profesional NT 30/1 Ap L
Aparatul nostru NT 30/1 Ap L este un aspirator compact, umed și uscat, din clasa de mijloc, cu putere excelentă de aspirare, componente de înaltă calitate și durabile și o gamă largă de echipamente.
Aspiratorul nostru NT 30/1 Ap L este un aspirator umed și uscat compact, de înaltă calitate, din clasa de mijloc, cu sistem semi-automat de curățare a filtrului. Aspiratorul este potrivit pentru o varietate de aplicații, cum ar fi curățarea interioară a vehiculelor, îndepărtarea murdăriei grosiere și a lichidelor sau, de asemenea, aspirarea mașinilor și sistemelor. Impresionează cu o putere de aspirație extrem de bună și o curățare foarte eficientă a filtrului, care, atunci când sunt combinate, permit îndepărtarea unor cantități medii de praf fin, chiar și fără un sac de filtrare. Dispozitivul este foarte ușor de utilizat cu ajutorul unui comutator rotativ central și impresionează, de asemenea, prin designul său ușor și prin depozitarea inteligentă a accesoriilor complet noi - până la un capac plat, care are opțiuni suplimentare de fixare și face posibilă poziționarea sau fixarea cutiei de scule.
Caracteristici si beneficii
Depozitarea furtunului flexibil si a cablului de alimentare
Carcasă detașabilă a filtrului
Opțiuni integrate inteligente pentru depozitarea accesoriilor
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Debit aer (l/s)
|74
|Vacuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Capacitate container (l)
|30
|Material container
|Plastic
|Puterea motorului (W)
|max. 1380
|Diametru nominal standard ( )
|ID 35
|Lungimea cablului (m)
|7,5
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|70
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|11,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|15,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|525 x 370 x 560
Pachet de livrare
- Lungime furtun de aspirare: 2.5 m
- Cot: Plastic
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 550 mm
- Material tuburi de aspirare: Oțel, cromat
- Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
- Material sac de filtrare: Pâslă
- Lățime duză podea pentru murdărie umedă/uscată: 300 mm
- Duza pentru spații înguste
- Filtru de tip evantai: Celuloză
Echipament
- Închidere automată la capacitate maximă de umplere
- Curațare filtru: Curățarea semiautomată a filtrelor Ap
- Clasa de protecție: II
- Rotile cu frână
Video
Domenii de intrebuintare
- Diferite aplicații de la îndepărtarea lichidelor până la curățarea interioară a vehiculelor
Accesorii
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.