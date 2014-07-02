Aspirator umed-uscat profesional NT 75/2 Ap Me Tc
Performanta superioara, aspirator uscat/umed cu doua motoare, pentru uz profesional. Curatare eficienta cu aer a filtrului pliat plat, pentru mentinerea constanta a puterii de curatare.
NT 75/2 Ap Me Tc este un aspirator puternic umed/uscat cu sistem ApClean pentru putere de curatare ridicata constanta si utilizare neintrerupta. Rezervorul robust de 75 l este ideal pentru volume mari de murdarie si este usor de golit gratie suportului inclinabil. Acest aspirator include o carcasa compacta pentru turbina cu capac integrat pentru filtru, pentru indepartarea facila a filtrului mare plat. Sistemul de curatare a filtrului semiautomat ApClean ofera putere constanta de curatare, folosire neintrerupta si o durata de viata extinsa. NT 75/2 Ap Me Tc include si un sistem electronic de monitorizare a nivelului de umplere. Aceasta asigura faptul ca nu se depaseste volumul maxim permis de umplere, pentru aspirarea umeda. Lichidele aspirate pot fi eliminate cu usurinta, cu ajutorul furtunului de evacuare rezistent la ulei. Accesoriile pot fi atasate la aspirator rapid si cu usurinta, folosind sistemul de prindere practic. Aparatul include un compartiment pentru depozitarea furtunului, un compartiment pentru accesorii si un spatiu de depozitare mare (de ex., pentru scule). Doua role mari conduse si doua role pentru directie ii asigura aparatului NT 75/2 Ap Me Tc o mobilitate corespunzatoare.
Caracteristici si beneficii
Zona de depozitare integrata
- Prin zona mare de depozitare integrata pe capul carcasei sunt bine adapostite si tot timpul la indemna sculele si accesoriile.
Furtun de evacuare integrat
- Prin furtunul pentru evacuare usor accesibil, lichidele aspirate pot fi evacuate fara probleme
Suport pentru furtun si cotul de furtun
- Fixare simpla a furtunului si cotului pentru transport si depozitare facile.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Debit aer (l/s)
|2 x 74
|Vacuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Capacitate container (l)
|75
|Material container
|Oțel inoxidabil
|Puterea motorului (W)
|max. 2760
|Diametru nominal standard ( )
|ID 40
|Lungimea cablului (m)
|10
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|73
|Culoarea
|argintiu
|Greutate fără accesorii (kg)
|26
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|700 x 505 x 995
Pachet de livrare
- Lungime furtun de aspirare: 4 m
- Cot: Plastic
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 550 mm
- Material tuburi de aspirare: Oțel inoxidabil
- Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
- Material sac de filtrare: Hârtie
- Lățime duză podea pentru murdărie umedă/uscată: 360 mm
- Duza pentru spații înguste
- Furtun de evacuare (rezistent la ulei)
- Filtru de tip evantai: Material din fibră de celuloză
- Șasiu basculant
- Mâner de împingere
Echipament
- Închidere automată la capacitate maximă de umplere
- Curațare filtru: Curățarea semiautomată a filtrelor Ap
- Bară de protecție
- Clasa de protecție: II
- Rotile cu frână
Domenii de intrebuintare
- Potrivit pentru aspirarea umedă și uscată
