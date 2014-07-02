NT 75/2 Ap Me Tc este un aspirator puternic umed/uscat cu sistem ApClean pentru putere de curatare ridicata constanta si utilizare neintrerupta. Rezervorul robust de 75 l este ideal pentru volume mari de murdarie si este usor de golit gratie suportului inclinabil. Acest aspirator include o carcasa compacta pentru turbina cu capac integrat pentru filtru, pentru indepartarea facila a filtrului mare plat. Sistemul de curatare a filtrului semiautomat ApClean ofera putere constanta de curatare, folosire neintrerupta si o durata de viata extinsa. NT 75/2 Ap Me Tc include si un sistem electronic de monitorizare a nivelului de umplere. Aceasta asigura faptul ca nu se depaseste volumul maxim permis de umplere, pentru aspirarea umeda. Lichidele aspirate pot fi eliminate cu usurinta, cu ajutorul furtunului de evacuare rezistent la ulei. Accesoriile pot fi atasate la aspirator rapid si cu usurinta, folosind sistemul de prindere practic. Aparatul include un compartiment pentru depozitarea furtunului, un compartiment pentru accesorii si un spatiu de depozitare mare (de ex., pentru scule). Doua role mari conduse si doua role pentru directie ii asigura aparatului NT 75/2 Ap Me Tc o mobilitate corespunzatoare.